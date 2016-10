Noored

Tallinn peibutab noori tulede ja tegevustega

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Uus kooliaasta on selleks korraks jälle pihta hakanud ning paljud põlised noored saarlased esmakordselt kodust välja kolinud – mõned kaitseväkke, käputäis välismaale, suur osa Tartusse, enamik aga pealinna. Nüüd, poolteist kuud pärast 1. septembrit on noortel olnud aega sisseelamiseks, oma uue ümbruse hindamiseks ja tähelepanekute tegemiseks. Kas saarlased sulavad suurlinna kiiresse elutemposse nagu tainas vormi või tuleb uues keskkonnas kohanemisel ette ka raskusi?



Tihti leitakse, et Tartu on nagu pisut suurem versioon Kuressaarest. Kogu väljaskäimine ja sotsialiseerumine toimub enam-vähem ühes kohas, laialivalgumist pole, rohelust on palju ning sagimist vähe. Siiski leidub üks oluline erinevus: meri. Mere läheduses on midagi seletamatut ning ka ilma seda pidevalt nägemata püsib meeltes taju, et kusagil siinsamas ta ikkagi on. Tartus seda tundmust ei teki ja nii näib ka kogu linn elamiseks kuidagi rusuv – selles küsimuses olen paljude teiste Lõuna-Eestis elanutega ühel meelel. Võta siis kinni – kas sümboliseerib meri saarlasele avatust või ongi meil loomupäraselt vaja end maailmast äralõigatuna tunda?



Kaasvõitlejate kohtamine



Tallinnal seevastu on mere-piir. Tallinn on üleüldse teistmoodi. Hulllinn, ütles tema kohta Hedvig Hanson, just tema tormakuse ja müra pärast. Mina nii ei arva, pole tas nii hullu midagi.



Lihtsalt palju ühele alale koondunud inimesi, kes kõik tahavad tööl käia, sisseoste teha, lapsi trenni viia ja õhtul jälle koju jõuda. Inimesi, kes tahavad lihtsalt elada.



Mulle meeldib suurlinnaelu, selle sisse ära kadumine, teatud anonüümsus ja see, et nii palju võõraid nägusid on ümberringi. Tunda ennast ringi liikudes natuke rohkem numbri kui nimena. Teada, et kõik inimesed ei tea minu lugu ja mina ei tea nende omi.

Mulle meeldib, et ma ei kuule ainult oma keelt, et tänavatel võib kõrvu jääda nii eesti- kui ka venekeelne vadin. Et vanalinnas

teejuhiseid küsides tuleb kasutada pigem inglise keelt ja et koolis jalutavad vastu kõikvõimalikud rahvused. Et inimesed mu ümber erinevad oma emakeele ja päritolu poolest.

Mulle meeldib, et iga Tallinnas kohatud saarlane on äkitselt natuke rohkem oma inimene, kaasvõitleja ses betoonist linnadžunglis.



Need kummalised saarlased



Isegi, kui kodusaarel sõnagi ei vahetatud, tundub just tema nägu plinkivate fooritulede all natuke sõbralikum kui teised. Ja ikka tervitate, ehkki pole seda võib-olla kunagi varem teinud. Vahetate viisakusi ja mõtteid ning lähete jälle lahku, kumbki läbi õhtuse vihmasabina oma koju...

Ega kogu Tallinn olegi ärev ja saginat täis kesklinn, leidub ka rahulikke oaase. Elu Nõmme mändide all on kui kompromiss suurlinna ja saare vahel: õhtuhämaruses vudib aeda sõbralik siil, pärastlõunal ronib kuuseoksi mööda pisut pelglik puhvsabaga orav.



Väravate ääres maas on õunakastid ja hommikuti mürisevad muruniidukid.

Kodunt lahkudes tungib ninna niiskete lehtede ja külma sambla lõhn.

Uutele koolikaaslastele mõjub saarlane aga nagu eksootika. “Kas sa koju minekuks päriselt... sõidad üle mere?“ küsivad nad poolihääli ja imestusest suurte silmadega, teevad sulle järgmisel hetkel õige saar-

lase tuleproovi: “Ütle põõsas! Ütle põrsas!“, ning küsivad lõpuks, kas sa nende ajateenistuskaaslasi ja seda tädi, kes on hästi tore ja töötab ehituspoes, tead. Ja sa tead, loomulikult sa tead.



Tallinn võlub oma sadade võimaluste, tuhandete tegevuste ja müstiliste võõrastega. Tallinnas on alati midagi toimumas ja keegi ringi liikumas.

Ja siis on nii tohutult, äraseletamatult mõnus tulla tagasi Saaremaale, oma perekonna ja praksuva kolde juurde, oma metsade ja mere rüppe, kuulata vaikust ja hingata sisse maailma kõige puhtamat õhku. Autor: Ann Katarina Meri Laupäev, 15. oktoober 2016.Tihti leitakse, et Tartu on nagu pisut suurem versioon Kuressaarest. Kogu väljaskäimine ja sotsialiseerumine toimub enam-vähem ühes kohas, laialivalgumist pole, rohelust on palju ning sagimist vähe. Siiski leidub üks oluline erinevus: meri. Mere läheduses on midagi seletamatut ning ka ilma seda pidevalt nägemata püsib meeltes taju, et kusagil siinsamas ta ikkagi on. Tartus seda tundmust ei teki ja nii näib ka kogu linn elamiseks kuidagi rusuv – selles küsimuses olen paljude teiste Lõuna-Eestis elanutega ühel meelel. Võta siis kinni – kas sümboliseerib meri saarlasele avatust või ongi meil loomupäraselt vaja end maailmast äralõigatuna tunda?Tallinnal seevastu on mere-piir. Tallinn on üleüldse teistmoodi. Hulllinn, ütles tema kohta Hedvig Hanson, just tema tormakuse ja müra pärast. Mina nii ei arva, pole tas nii hullu midagi.Lihtsalt palju ühele alale koondunud inimesi, kes kõik tahavad tööl käia, sisseoste teha, lapsi trenni viia ja õhtul jälle koju jõuda. Inimesi, kes tahavad lihtsalt elada.Mulle meeldib suurlinnaelu, selle sisse ära kadumine, teatud anonüümsus ja see, et nii palju võõraid nägusid on ümberringi. Tunda ennast ringi liikudes natuke rohkem numbri kui nimena. Teada, et kõik inimesed ei tea minu lugu ja mina ei tea nende omi.Mulle meeldib, et ma ei kuule ainult oma keelt, et tänavatel võib kõrvu jääda nii eesti- kui ka venekeelne vadin. Et vanalinnasteejuhiseid küsides tuleb kasutada pigem inglise keelt ja et koolis jalutavad vastu kõikvõimalikud rahvused. Et inimesed mu ümber erinevad oma emakeele ja päritolu poolest.Mulle meeldib, et iga Tallinnas kohatud saarlane on äkitselt natuke rohkem oma inimene, kaasvõitleja ses betoonist linnadžunglis.Isegi, kui kodusaarel sõnagi ei vahetatud, tundub just tema nägu plinkivate fooritulede all natuke sõbralikum kui teised. Ja ikka tervitate, ehkki pole seda võib-olla kunagi varem teinud. Vahetate viisakusi ja mõtteid ning lähete jälle lahku, kumbki läbi õhtuse vihmasabina oma koju...Ega kogu Tallinn olegi ärev ja saginat täis kesklinn, leidub ka rahulikke oaase. Elu Nõmme mändide all on kui kompromiss suurlinna ja saare vahel: õhtuhämaruses vudib aeda sõbralik siil, pärastlõunal ronib kuuseoksi mööda pisut pelglik puhvsabaga orav.Väravate ääres maas on õunakastid ja hommikuti mürisevad muruniidukid.Kodunt lahkudes tungib ninna niiskete lehtede ja külma sambla lõhn.Uutele koolikaaslastele mõjub saarlane aga nagu eksootika. “Kas sa koju minekuks päriselt... sõidad üle mere?“ küsivad nad poolihääli ja imestusest suurte silmadega, teevad sulle järgmisel hetkel õige saar-lase tuleproovi: “Ütle põõsas! Ütle põrsas!“, ning küsivad lõpuks, kas sa nende ajateenistuskaaslasi ja seda tädi, kes on hästi tore ja töötab ehituspoes, tead. Ja sa tead, loomulikult sa tead.Tallinn võlub oma sadade võimaluste, tuhandete tegevuste ja müstiliste võõrastega. Tallinnas on alati midagi toimumas ja keegi ringi liikumas.Ja siis on nii tohutult, äraseletamatult mõnus tulla tagasi Saaremaale, oma perekonna ja praksuva kolde juurde, oma metsade ja mere rüppe, kuulata vaikust ja hingata sisse maailma kõige puhtamat õhku.

Veel artikleid samast teemast »