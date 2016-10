Noored

Loore Kuris ja Maarja Maripuu osalevad rahvusvahelisel võistlusel

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 15. oktoober 2016. Maarja Maripuu (vasakul) ja Loore Kuris valmistuvad end rahvusvahelisel võistlusel proovile panema. Foto: Valmar Voolaid 23.–28. oktoobrini Londonis toimuval Euroopa Hotelli- ja Turismi- koolide Assotsiatsiooni (AEHT) aasta- konverentsil astuvad võistlustulle ka kaks Kuressaare ametikooli kokatüdrukut: Maarja Maripuu ja Loore Kuris.



“Eks ikka on ärevus juba sees,“ ütles esmaspäeval Kuressaare ametikooli õppeköögis võistluseks harjutanud neljanda kursuse õpilane Loore Kuris (19), kel oli parasjagu käsil võistluste eelroa valmistamine.



Loore sõnul võistluste suhtes ta väga midagi ei looda, aga muidugi oleks kena, kui mingi koha saaks. “See on nii suur võistlus ja konkurents on väga tugev,“ tähendas ta.



Saaremaal on neiu võistelnud ka varem, kaks aastat järjest on ta tunnistatud parimaks võistlusel “Kokakunst Kuressaares“. Seda, kas ta tuleviku-

ametiks saab kokaamet, ei osanud Kuressaares elav Loore veel öelda.



Meeldib süüa teha



Koka eriala valis ta just seepärast, et talle meeldib süüa teha. “Ma loen päris palju internetist retsepte ja kokaraamatuid ning proovin ka läbi teha,“ rääkis neiu, kellele endale meeldib teha just magustoitusid. “Aga selleks, et saada heaks kokaks, peab kindlasti olema huvi ja tahtmine seda teha. Ikka peab vaeva nägema ja tuleb armastusega teha,“ mõtiskles ta.



Loore sõnul oli võistluste jaoks väga keeruline menüüd kokku panna, kuna toidukorv ja toorainete kogused on piiratud, samuti on toidukorvis tooraineid, mis selguvad alles kohapeal, näiteks liha. Pearoog peab olema Inglismaale kohane Fish&Chips, aga moodsamas stiilis.



Baristana astub võistlustulle ametikooli koka eriala kolmanda kursuse õpilane, Kuressaares elav Maarja Maripuu (21). “Väga põnev on, pole enne rahvusvahelisel võistlusel osalenud,“ ütles Maarja, kellel on samuti juba võistlusnärv sees. Ehkki Maarja õpib kokandust, on ta õnnelik, et kool talle sellise võimaluse pakkus, sest tänu sellele on ta nii palju uut teada saanud. Ka hindab ta nüüd kohvi maitset hoopis teisiti. “Olen hakanud hindama puhta kohvi maitset,“ tähendas ta.



Maarja sõnul tuleb tal võistluseks harjutada päris palju. “See ei ole lihtsalt nii, et valmis, vaid seal tulevad mängu sekundid ja grammid, ka puhtuse hoidmine,“ rääkis ta ning viitas, et kuna tegemist ei ole tema erialal õpitavaga, siis on kõik see tema jaoks nii uus. Maarjale on õppimisel abiks barista Kaspar Üpraus Koidutähest. “Ta on väga hoolas mu õpetamisel ja mul on hea meel, et mul on selline inimene kõrval, sest iseseisvalt oleks see olnud väga keeruline õppida,“ tähendas ta.



Võistlusel tuleb Maarjal teha valmis kaks ühesugust espressot ja kaks lattet. Kohapeal loositakse võistlejad paaridesse ning lisaks eelmainitule tuleb teha ühine kohvijoogi kokteil ilma alkoholita. Retsept tuleb välja mõelda kohapeal koos paarilisega. “Loodan, et saan ka paarilise, kes valdab inglise keelt, muidu läheb keeruliseks,“ nentis Maarja.



Läheb hästi



Mõlema neiu õpetaja, kutseõpetaja Irina Arhipova nentis, et töö võistluste suunas käib täie hooga ning asjad peavad olema läbi mõeldud. Neid nõustab ka ametikooli vilistlane, Gospa peakokk Alar Aksalu, kes on ise palju võistlustel osalenud. Arhipova sõnas, et tema sisetunne ütleb küll, et neil läheb hästi. "Muidugi oleneb palju ka sellest, kellega loosi tahtel kokku saadakse," sõnas ta, viidates, et Loore on hea käe ja silmaga. Muidugi peab olema ka kunstimeelt, tahet ja kiirust ning seda kõike mõlemal neiul on. Arhipova Londonisse kaasa ei sõida, vaid hoiab neile mõlemale pöialt kodusaarel.

