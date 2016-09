Noored

KÜSITLUS

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 03. september 2016. Mida ootad uuelt kooliaastalt?



Emma Kirs, SÜG-i 7.b klass:

Tahtsin kooli tulla, ootasin uusi õpetajaid. Ning kindlasti loodaks saada häid hindeid. Suvi möödus hästi. Käisin Kihnus ja Pärnus. Täna on teistmoodi tunne küll.



Hanna Vinter, SÜG-i 7.a klass:

Ma ootan uusi õpetajaid, uusi teadmisi ning uusi elamusi. Kindlasti soovin saada uusi sõpru. Suvi möödus põnevalt. Kodus oli ka kena olla ja puhata. Täna on veidi kurb tunne ja seda just pigem sellepärast, et pole enam õhtuti aega oma tegemiste jaoks. Plaanin sel aastal

uutesse huviringidesse minna. Millistesse täpselt, seda ma veel ei tea.



Rickie Magnus Jojo Roberts, SÜG-i 5.a klass:

Ootan, et saaksin koolis kõikide õpetajatega hästi läbi ja muidugi ka seda, et saaksin tarkust juurde. Häid hindeid muidugi ka. Koolis meeldib mulle väga. Suvi läks ka hästi. Mängisin enamasti õues sõpradega. Ootasin kooli algust. Kõik on uus – 5. klass, uued õpetajad ja ei saa enam koduklassi kunagi minna… (ohkab)



Karl Kustav Kuning, SÜG-i 11.a klass:

Ootan kindlasti tarkust ja kabareed. Suvi möödus töiselt, käisin ka reisimas – Horvaatias, Lätis. Täna ei ole teistmoodi tunnet, 11 aastat on olnud sama tunne. (naerab) Esimene klass oli veidi erinev. Tulin siia kooli, mäletan ärevustunnet. Kõik on uus septembrikuus… Kabaree annab kindlasti uusi kogemusi.



Mart Truu, SÜG-i 11.a klass:

Ega ma eriti erinevat ei saa rääkida kui Karl Kustav. Me oleme ületee-naabrid ja lapsepõlvest saadik sõbrad olnud. Rohkem olin ikka kodus ja maal Mustjala kandis. Suvest on meelde jäänud see, et ujuda sai vähe. Neli korda, paar korda olid karastusujumised, nauditavat rannailma ei olnud. Uude kooliaastasse läheme ikka rõõmsalt! Kabaree, see on midagi teistmoodi ja huvitavat.



Hanna Klaar, SÜG-i 11.b:

Et kõik läheks hästi ja saaksin uusi teadmisi juurde. Mulle meeldib koolis. Täna on veidi teistmoodi tunne küll. Esimest koolipäeva ma eriti ei mäleta. Kooli juures on oluline see, et õppida tuleb kogu aeg. Sest seda läheb tulevikus vaja. Suvi möödus kiirelt, nagu poleks olnudki. Olin maal Randveres ja ega midagi suurt ei jõudnudki teha.



Meie Maa küsitles õpilasi neljapäeval, 1. septembril. Tahtsin kooli tulla, ootasin uusi õpetajaid. Ning kindlasti loodaks saada häid hindeid. Suvi möödus hästi. Käisin Kihnus ja Pärnus. Täna on teistmoodi tunne küll.Ma ootan uusi õpetajaid, uusi teadmisi ning uusi elamusi. Kindlasti soovin saada uusi sõpru. Suvi möödus põnevalt. Kodus oli ka kena olla ja puhata. Täna on veidi kurb tunne ja seda just pigem sellepärast, et pole enam õhtuti aega oma tegemiste jaoks. Plaanin sel aastaluutesse huviringidesse minna. Millistesse täpselt, seda ma veel ei tea.Ootan, et saaksin koolis kõikide õpetajatega hästi läbi ja muidugi ka seda, et saaksin tarkust juurde. Häid hindeid muidugi ka. Koolis meeldib mulle väga. Suvi läks ka hästi. Mängisin enamasti õues sõpradega. Ootasin kooli algust. Kõik on uus – 5. klass, uued õpetajad ja ei saa enam koduklassi kunagi minna… (ohkab)Ootan kindlasti tarkust ja kabareed. Suvi möödus töiselt, käisin ka reisimas – Horvaatias, Lätis. Täna ei ole teistmoodi tunnet, 11 aastat on olnud sama tunne. (naerab) Esimene klass oli veidi erinev. Tulin siia kooli, mäletan ärevustunnet. Kõik on uus septembrikuus… Kabaree annab kindlasti uusi kogemusi.Ega ma eriti erinevat ei saa rääkida kui Karl Kustav. Me oleme ületee-naabrid ja lapsepõlvest saadik sõbrad olnud. Rohkem olin ikka kodus ja maal Mustjala kandis. Suvest on meelde jäänud see, et ujuda sai vähe. Neli korda, paar korda olid karastusujumised, nauditavat rannailma ei olnud. Uude kooliaastasse läheme ikka rõõmsalt! Kabaree, see on midagi teistmoodi ja huvitavat.Et kõik läheks hästi ja saaksin uusi teadmisi juurde. Mulle meeldib koolis. Täna on veidi teistmoodi tunne küll. Esimest koolipäeva ma eriti ei mäleta. Kooli juures on oluline see, et õppida tuleb kogu aeg. Sest seda läheb tulevikus vaja. Suvi möödus kiirelt, nagu poleks olnudki. Olin maal Randveres ja ega midagi suurt ei jõudnudki teha.Meie Maa küsitles õpilasi neljapäeval, 1. septembril.

Veel artikleid samast teemast »