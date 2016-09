Noored

Ametikool on popp ka mandri noorte seas (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 03. september 2016. Sel sügisel on ametikooli päevaste õppijate hulgas väljastpoolt Saare maakonda tulijate osakaal mullusest suurem. Milena Gamzina (vasakul) tuli Tallinnast õppima liikuva graafika kujundajaks ning Arina Jakovleva Narvast kujundaja-stilistiks. Foto: Lauri Saluveer Kuressaare ametikooli tänavust aastat iseloomustab kooli teabejuhi Taavi Tuisu sõnul väljastpoolt oma maakonda tulevate õpilaste osakaalu suurenemine. Esimese kursuse kutsekeskhariduse ehk “amet ja keskharidus korraga” erialadel õppijatest on 31% väljastpoolt Saare maakonda.



“Me elame endiselt ajas, kus on hea olla põhikoolilõpetaja ja valida endale õppekohta, sest noorte arv on väike ja koole, kus nende jaoks õppekohad ootamas, palju,” ütles Taavi Tuisk. Ta lisas, et nende koolis oli tänavu suurimaks noori puudutavaks muudatuseks uute disainierialade tulek ning disainiõpilaste osakaalu suurenemine.



Seni on ametikoolis põhiharidusejärgselt saanud õppida dekoraator-stilisti erialal, nüüd on ka kujundaja (stilist) ja liikuva graafika kujundaja eriala.



“Oleme üks kahest disaini-erialasid õpetavast ametikoolist Eestis ja väljastpoolt meie maakonda tulevate noorte avalduste osakaal on olnud varem ka pool või rohkem,” rääkis Taavi Tuisk, kelle sõnul kõik nendest ei jõudnud küll õppima, aga näiteks stilisti erialal on täpselt pooled 12 õppijast väljastpoolt Saare maakonda.



Kutsekeskhariduse erialadel on Kuressaare ametikoolis alati noormehi olnud rohkem kui neidusid. “Tänavu on üllatav see, et ehitusviimistluse erialal on neidusid juba rohkem kui noormehi,” tõi Taavi Tuisk välja huvitava fakti, viidates samas, et kuigi see on ehituseriala, kus igas õpperühmas on alati ka mõned neiud õppinud.



Stilisti eriala on teine, kus on naissoo ülekaal. Samas õpib Kuressaare ametikoolis neidusid ka sõiduautotehniku erialal. Tuisu sõnul on samuti rõõmustav, et ka ametikooli tarkvaraarendaja eriala, kuhu ka teistes maailma arenenud riikides naisi rohkem oodatakse, on neiud enda jaoks avastanud.

“Aga meil on mõtteid, kuidas tarkvaaraarendust sel aastal neidudele ka rohkem tutvustada,” märkis ta.



Teabejuhi sõnul on samas kahju kivi- ja betoonkonstruktsioonide ning majutusteeninduse erialast, mida kool huviliste vähesuse tõttu tänavu avada ei saanud. Mõlema eriala puhul on töö- ja arenguvõimalused tulevikus olemas nii oma maakonnas kui ka väljaspool.



Taavi Tuisk käis esimese kursuse õppijatega esmaspäevast kolmapäevani Karujärvel riigikaitselaagris ja noored jätsid talle hea mulje.” Ei olnud palju virisemist ja hoolimata vihma kätte jäämisest esimesel päeval pidas enamus kenasti vastu,” kinnitas Taavi Tuisk.



Miks valisid Kuressaare ametikooli?



Milena Gamzina: “Liikuva graafika kujundaja on eriala, mida ma õppida tahtsin. Mul üks sõbranna õpib ka siin koolis. Temalt sain kooli kohta infot, lisaks internet.”



Arina Jakovleva: “Tahan õppida eesti keelt ja mulle meeldib see linn siin. Narvas ei ole tulevikku.” “Me elame endiselt ajas, kus on hea olla põhikoolilõpetaja ja valida endale õppekohta, sest noorte arv on väike ja koole, kus nende jaoks õppekohad ootamas, palju,” ütles Taavi Tuisk. Ta lisas, et nende koolis oli tänavu suurimaks noori puudutavaks muudatuseks uute disainierialade tulek ning disainiõpilaste osakaalu suurenemine.Seni on ametikoolis põhiharidusejärgselt saanud õppida dekoraator-stilisti erialal, nüüd on ka kujundaja (stilist) ja liikuva graafika kujundaja eriala.“Oleme üks kahest disaini-erialasid õpetavast ametikoolist Eestis ja väljastpoolt meie maakonda tulevate noorte avalduste osakaal on olnud varem ka pool või rohkem,” rääkis Taavi Tuisk, kelle sõnul kõik nendest ei jõudnud küll õppima, aga näiteks stilisti erialal on täpselt pooled 12 õppijast väljastpoolt Saare maakonda.Kutsekeskhariduse erialadel on Kuressaare ametikoolis alati noormehi olnud rohkem kui neidusid. “Tänavu on üllatav see, et ehitusviimistluse erialal on neidusid juba rohkem kui noormehi,” tõi Taavi Tuisk välja huvitava fakti, viidates samas, et kuigi see on ehituseriala, kus igas õpperühmas on alati ka mõned neiud õppinud.Stilisti eriala on teine, kus on naissoo ülekaal. Samas õpib Kuressaare ametikoolis neidusid ka sõiduautotehniku erialal. Tuisu sõnul on samuti rõõmustav, et ka ametikooli tarkvaraarendaja eriala, kuhu ka teistes maailma arenenud riikides naisi rohkem oodatakse, on neiud enda jaoks avastanud.“Aga meil on mõtteid, kuidas tarkvaaraarendust sel aastal neidudele ka rohkem tutvustada,” märkis ta.Teabejuhi sõnul on samas kahju kivi- ja betoonkonstruktsioonide ning majutusteeninduse erialast, mida kool huviliste vähesuse tõttu tänavu avada ei saanud. Mõlema eriala puhul on töö- ja arenguvõimalused tulevikus olemas nii oma maakonnas kui ka väljaspool.Taavi Tuisk käis esimese kursuse õppijatega esmaspäevast kolmapäevani Karujärvel riigikaitselaagris ja noored jätsid talle hea mulje.” Ei olnud palju virisemist ja hoolimata vihma kätte jäämisest esimesel päeval pidas enamus kenasti vastu,” kinnitas Taavi Tuisk.Milena Gamzina: “Liikuva graafika kujundaja on eriala, mida ma õppida tahtsin. Mul üks sõbranna õpib ka siin koolis. Temalt sain kooli kohta infot, lisaks internet.”Arina Jakovleva: “Tahan õppida eesti keelt ja mulle meeldib see linn siin. Narvas ei ole tulevikku.”

Veel artikleid samast teemast »