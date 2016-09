Noored

Nasval liikusid ringi kummitused (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Hiie Mook Laupäev, 03. september 2016. Sellised kummitused hõljusid ringi Nasval. Foto: Andres Mook Augustikuu lõpus Nasva klubis toimunud pidžaamapeole tuli kohale 76 last, neist ööbima jäi 64.



Oli õudust äratav ja hirmu tekitav pidu ning lapsi tuli peole palju. Pidu algas filmi “Sipelgapoiss 3“ näitamisega. Lapsed istusid haudvaikselt. Pärast filmi vaatamist sõid lapsed Koduranna kohvikus pastarooga. Suuremate poiste abiga pandi toolid seina äärde ära ja seejärel võis pidu alata.



Diskoriks oli meil palutud Urmas Rämmal. Tema abiga oli üles pandud vägev värvimuusika ja videodisko. Lapsed said tellida soovilugusid ja toimus tantsuvõistlus. Mõnigi laps lausa tilkus tantsuhigist. Tantsida neile meeldis.



Peeti ka padjasõda, kuid seejuures tuli jälgida, et keegi haiget ei saaks. Õues oli meil padjaviskevõistlus, kes kõige kaugemale viskab. Pärast seda hakkasime valmistama valgest linast kummitusi. Siin jäi mul käsi puudu, aga hakkama saime.



Kummitused hakkasid jooksma mööda õue ja saali. Nad olid nii ägedad, neil olid ju lina all veel taskulambid. Siis panin ma nad terrassi trepile istuma ja nad pidid minu ettenäitamisel tegema kummituse liigutusi. Oli naljakas ja vahva vaadata.



Voodid tehtud, said julgemad õudusjutte rääkida. Ja magama minnes võttis igaüks nokitsemiseks kotis kaasa toodud näksimist. Küll oli tore kuulda seda krabistamist ja nosimist! See on ju nii tore, sest kodus voodis seda teha ei tohi.



Kurjade nõidade aeg



Nostalgia tuli minulgi peale. Nüüd hakkas siis kurjade nõidade aeg. Olime neljakesi, mina ja Andres Mook, õpetaja Tiina Käen ja kohviku töötaja Helen Kaert. Kõndisime ringi ja nõidusime: magama, magama, magama… Teised jäid magama, aga mina, närviline inimene, käisin öö otsa ringi ja vaatasin, kas kõik ja kõigil on ikka korras. Sellest kõndimisest sain targemaks ka, kui jubedad need kummimadratsid on. See on nii jube, kui 64 last unes nende peal keeravad ja kumm krudiseb.



Hommik algas kuidagi liiga vara. Punt tüdrukuid tegi pool seitse äratuse. Vaikselt hakkasid kõik tõusma ja oma asju pakkima. Pean endalegi üllatuseks ütlema, kui tublid lapsed olid. Askeldasid igaüks ise oma madratsite ja riietega.



Vanust oli neil ju 7–13. Mõni üksik kutsus suuremaid inimesi appi.



Hommikune vaba aeg kulus meil joonistamise ja niisama õues jooksmise peale. Siis kohvikusse putru sööma ja koju.



