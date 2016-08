Kirik ja kodu

Perelaager Pühas

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Tiina Ool, EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Neljapäev, 01. september 2016. Julgemad käisid Sutu lahes ujumas. FOTO: Piia Veersalu Kui Jeesus nägi ühte sündimisest saadik pimedat meest, küsisid jüngrid temalt: “Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?” Jeesus vastas neile: “Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod.” (Jh 9:2-3).



Seda küsimust “Mis pattu olen mina teinud, mida ma olen valesti teinud?” on küsinud endalt ja Jumalalt paljud puudega laste vanemad.



Kuid aastate möödudes saab tõdeda, et erivajadustega laps ei too perre üksnes muret, vaid ka erilist rõõmu, õpetab tundma rõõmu elu tavalistest pisiasjadest, aitab meis hoida ja kasvatada tingimusteta armastust – selle läbi saavadki temas Jeesuse sõnul avalikuks Jumala teod.



Nii on tunnistanud mitmed emad, kes on kokku tulnud oma peredega liikumisse Usk ja Valgus. Usk ja Valgus on rahvusvaheline oikumeeniline liikumine, mis on suunatud intellektipuudega inimestele ja nende peredele, sõpradele. Saaremaal on selle liikumise kogukond tegutsenud juba kolmteist aastat, kandes nime MTÜ Usk ja Valgus Kuressaare.



26.-27. augustil toimus Püha laagrikeskuses meie traditsiooniline perelaager. Kahte laagripäeva mahtus palju toredat – lõkkeõhtu tokisaiade küpsetamisega, külaline õpetaja Tiina Janno, meisterdamine kunstnik Maila Juns-Veldre juhendamisel, Sutu rannas sai proovida ka suvelõpu merevett, iga laagriline sai Püha olümpiamängudel kuldmedali võita.



Kogukond on aastate jooksul kokku kasvanud sõbralikuks pereks ja nii sai ka laagris erinevaid ülesandeid, kaasa arvatud köögitoimkondi, omavahel sõbralikult ja võrdselt jagatud. Eriliselt südamlik oli laagri lõpupalvus – Taize laulud kajamas Püha kiriku võlvide all, ratastoolis Marek kõiki õnnistamas.



