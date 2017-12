Uudised

Meelis Kubits abiellus Viktoria Ladõnskajaga

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 04. detsember 2017. Meelis Kubits ja Viktoria Ladõnskaja. Foto: Ekspress Meedia Saarlasest suhtekorraldaja ja kultuuridiplomaatia edendaja Meelis Kubits (43) ning endine ajakirjanik, riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja (36) abiellusid reede õhtul Tallinnas.



Delfi andmetel toimus abielutalitus kitsas ringis sugulaste ja üksikute sõprade juuresolekul Tallinna Linnateatris. Mõlema jaoks on tegemist esimese abieluga. Paaril on varasematest kooseludest kokku kaks tütart. Viktoria Ladõnskaja uueks nimeks saab Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Delfi andmetel toimus abielutalitus kitsas ringis sugulaste ja üksikute sõprade juuresolekul Tallinna Linnateatris. Mõlema jaoks on tegemist esimese abieluga. Paaril on varasematest kooseludest kokku kaks tütart. Viktoria Ladõnskaja uueks nimeks saab Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

