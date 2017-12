Uudised

Orissaare pianistidele eripreemiad

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 04. detsember 2017. Orissaare noored klaveriõpilased said Tallinnas noorte pianistide konkursil “Eesti kõla” hea kogemuse.



Konkurss toimus sel aastal juba kuuendat korda. “Meie hakkaja klaveriõpetaja Kairit Levit on sellel konkursil oma õpilastega vist kõikidel aastatel osalenud,” kirjutab Orissaare muusikakooli kodulehel direktor Martti Nõu, kelle sõnul osalesid sellel aastal noorema astme õpilased.



Meele Kelderi ja Eva-Kätliin Leidase tõi žürii eraldi esile. Meelet tunnustati kogu kava hea esituse eest, Eva-Kätliin sai eripreemia eesti helilooja teose parima esituse eest. “Tubli töö õpilaste, õpetaja ja lapsevanemate poolt,” avaldas Nõu.



Järelkasvu toetuseks



Tallinna muusikakeskkool korraldab vabariiklikku konkurssi Eesti pianistliku kultuuri järelkasvu igakülgse arengu toetuseks ja eesti klaverimuusika väärtustamiseks. Konkursile olid oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 18 aastat.



