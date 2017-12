Uudised

Orkaan lõppes positiivsete meeleoludega

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 04. detsember 2017. Kaitseliitlased harjutustel. Foto. Taavi Tuisk 3. detsembri pärastlõunal lõpetati tuulisel ja vihmasel Angla tuulikumäel korraldatud rivistusega Kaitseliidu tänavune suurõppus Orkaan, õppusel osalenuid tänasid Kaitseliidu ülem ja õppuse üldjuht.



“Tänan teid, et te olete tulnud ja panustanud oma vaba aega meie enda inimeste kaitseks,” rääkis Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.



“See, mida te olete siin paari päeva jooksul näidanud, annab mulle täieliku kindluse, et me oskame, tahame ja suudame. Turvalist koduteed teile. See oli hästi veedetud nädalavahetus!”



Õppuse üldjuht Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi tänas koostöö eest õppuse läbiviimisel Politsei- ja Piirivalveametit, kohalikku omavalitsust ja Angla Tuulikumäge.



Orkaan korraldati 1.-3. detsembrini Saare- ja Pärnumaal. Õppuse Saaremaa osas harjutati Leisi ümbruses konventsionaalset lahingutegevust ning koostöös politsei- ja piirivalveametiga sisejulgeoleku tagamist. Saaremaal võttis õppusest osa üle 500 kaitseliitlase Lääne, Pärnu, Rapla ja Saaremaa jt malevatest.



Õppus Orkaan on Lääne Maakaitseringkonna Kaitseliidu malevate iga-aastane ühisõppus, mida tänavu korraldati 12. korda.



“Siilil näeme!” ütles Kaitseliidu ülem rivistusel lõpetuseks, viidates üleriigilisele suurõppusele järgmise aasta mais. “Siil 2018” korraldamise põhiraskus on Kaitseliidul.



Põhiosa Saaremaal osalevast isikkoosseisust moodustasid Kaitseliidu Saaremaa, Läänemaa ja Pärnumaa maleva kaitseliitlased.

