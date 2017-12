Uudised

Viirelaiul on võimalik pidada üksiku saare pühi

Laupäev, 02. detsember 2017.



Kui esialgu võib selline mõte tunduda võõras ja ebatavaline, siis juba eile peeti inimtühjal Viirelaiul esimene jõulupidu. Saart väisasid õpetajad.



Jõulupidu üksikul saarel näeb ette esmalt merereisi saarele, seejärel kuuma sauna, õhtusööki, ajalootundi, mänge ja muud melu ning ööbimist. Ärgates süüakse hommikust ja sõidetakse koju tagasi. Selline elamus maksab inimesele umbes 100 eurot ja kohti jagub saarel korraga maksimaalselt kolmekümnele.

Eilseks oli end registreerinud üheksa seltskonda, mis päid kokku lugedes teeb umbes 140 inimest. “Kui möödunud aastal oli jõulupidusid null, siis sel aastal on ikkagi üheksa korda rohkem. See on hea näitaja. Alguses mõtlesin, et nädala sisse ei võta, aga nüüd on meil nädala sees ka jõulupeod,” rääkis Viirelaiu saarevaht Priit Villemson.



Oma jõulupidu peavad üksikul saarel näiteks Kalevi kommivabrik, õpetajad, vangivalvurid jt.



“Ma arvan, et jõulud Viirelaiul on nii teistmoodi kui üldse olla saab. Üksikul saarel keset loodust. Saab keskkonnast välja, kohta, kus enamik inimesi pole käinud,” tõdes saarevaht.



Ükski sõit ära ei jää



Ta kinnitas, et seni pole tormi tõttu ükski sõit saarele tegemata jäänud, kuid edasi on lükatud vajadusel tagasisõidu aega.



Villemson sõnas, et inimesed avaldasid soovi ka kahe- ja kolmekaupa 23., 24. ja 25. detsembril Viirelaiul jõule pidada, kuid selleks ajaks broneeringuid siiski ei tehtud.



“Oma pere on ka olemas. Me need asjad ütlesime kohe ära. Tahaks ise ka elada, muidu istume ainult seal saare peal ega saagi ära,” rääkis Villemson. Jõulud veedab ta ise Tallinnas pere juures, kuid kogu suve ja sügisesed nädalavahetused veetis saarevaht Viirelaiul.



