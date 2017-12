Uudised

Lakkamatu sadu uputab hoove

Laupäev, 02. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 02. detsember 2017. Põduste jõe ääres asuva Signe Koplimäe krunt on nõnda märg, et kui ta seal aastaringselt elaks, ei saaks ta sügisest kevadeni hoovis ringigi liikuda. Foto: Valmar Voolaid Sel aastal tundub, justkui vihm ei lasegi hinge tõmmata – ikka ja jälle sajab. 29. novembril oli Lõve jõe ööpäevane keskmine veetase ilmateenistuse andmetel 151 cm enam kui sealne nulltase – 180 cm. Mullu oli veetase kolm korda madalam ehk 45 cm üle nulli.



Kuressaare elanik Signe Koplimäe, kes suviti elab Suuresilla lähedal Kihelkonna mnt 11 majas, kurtis, et sellesügisene olukord on olnud äärmiselt vesine. Naine rõhutas, et nii tema kui naabrid mõistavad, et nende majad asuvad Põduste jõe kaldal ja niiskemas kohas, kuid üleujutused on neid enam kiusanud just paaril viimasel aastal.



“Vesi hakkas rohkem tõusma, kui siin veetrassid majadeni toodi. Kui ehitajad trassid panid, langes Lahe tee 3 maja värava eest asfalt alla,” meenutas Koplimäe. Kui seda parandama asuti, märgati naise sõnul, et üks vett jõkke juhtiv truup oli tööde käigus kinni lükatud.



Hoovi astudes nentis naine, et veel kolmapäeval oli kogu tema muru vee all, kuid sellele järgnenud kuivemad päevad muutsid olukorra siiski pisut paremaks. Kuigi kivirajalt maha astudes oli tunne, nagu liiguks paksul lirtsuval svammil. Mis aga naist enim murelikuks tegi, oli asjaolu, et kuna tal on tervis kehv ja kortermajas trepist käimine raskendatud, soovis Koplimäe korterist majja kolida. Praegu tuleb tal talveks siiski korterisse jääda, sest maja on liialt külm.



Põrandad vajuvad läbi



Remontimisega tehti kaks aastat tagasi algust, kui vahetati kõikide ruumide põrandad. Nüüd oleks võinud jõudumööda plaanida hoone soojustamist, kuid see peab edasi lükkuma: kõik talad on mädanenud ja põrandad vajuvad läbi.

“Vahel ajab täiesti nutu peale, aga kellelegi pole kurta ka. Ma pole ju tööinimene enam, et oleks raha rohkem võtta,” jäi ta mõtlikuks. Näiteks köögis on naine tooli jalgade rõhu ühtlustamiseks neile suure papitüki alla pannud, et mitte maa sisse vajuda.



Lisaks on tal hoovis kõik lehed riisumata ja õunadki korjamata, sest saak ulbib puu all laiutavas tiigis. Ka põllulapid on naisel rohimata ja ümber kaevamata. “Koolivaheajal hakkasime tütretütrega kasvuhoonesse küüslauke istutama, aga nii kui sinna astusin, vajusin hüppeliigesteni mutta. Panime siis ühe laua maha ja lõpetasime kuidagi tööd ära,” seletas ta.



Ratsudest said vesihobused



Pöide kandis elav Heidi Hanso võttis olukorda lõbusalt ja nimetas oma sügavas vees sumpavaid ratsusid vesihobusteks. Kohati pakkus Hanso hobustele rinnuni ulatuva vee järgi sügavuseks meeter või, nagu ta ise ütles – puusani.



Pajuvärava talu on ehe näide suurest uputusest. “Mul on salvkaevu ette ehitatud pumbamajake. Nüüd on juba kolm korda pump koos elektrisüsteemidega vee alla uppunud. Pinnavesi on nii kõrge, et hea, et mul nõiakaevu pole,” muigas ta.



“Kõik kraavid ajavad üle ja lambad arreteerisin sisse ära, sest nende laut on ainus kõrgem koht. Kõik küttepuud, mis ma suvel tegin ja metsast välja ei jõudnud vedada, parvetavad nüüd vabalt ringi,” loetles Hanso.



Ka hoov on tal üks paras mudamülgas. “Seda maad on nii enne mind kui ma ise kaks korda täitnud, aga ainult kummikuga pääseb liikuma. Kui autoga peaks tee pealt kõrvale sõitma, jääks kohe kinni,” tõi perenaine välja.



Kõljala Põllumajandusliku OÜ juht Tõnu Post on põllumehena harjunud, et aastaaegadega võidelda ei saa. “Ju kevad näitab, mis taliviljast alles on ja mis edasi saab,” nentis ta. Kuressaare elanik Signe Koplimäe, kes suviti elab Suuresilla lähedal Kihelkonna mnt 11 majas, kurtis, et sellesügisene olukord on olnud äärmiselt vesine. Naine rõhutas, et nii tema kui naabrid mõistavad, et nende majad asuvad Põduste jõe kaldal ja niiskemas kohas, kuid üleujutused on neid enam kiusanud just paaril viimasel aastal.“Vesi hakkas rohkem tõusma, kui siin veetrassid majadeni toodi. Kui ehitajad trassid panid, langes Lahe tee 3 maja värava eest asfalt alla,” meenutas Koplimäe. Kui seda parandama asuti, märgati naise sõnul, et üks vett jõkke juhtiv truup oli tööde käigus kinni lükatud.Hoovi astudes nentis naine, et veel kolmapäeval oli kogu tema muru vee all, kuid sellele järgnenud kuivemad päevad muutsid olukorra siiski pisut paremaks. Kuigi kivirajalt maha astudes oli tunne, nagu liiguks paksul lirtsuval svammil. Mis aga naist enim murelikuks tegi, oli asjaolu, et kuna tal on tervis kehv ja kortermajas trepist käimine raskendatud, soovis Koplimäe korterist majja kolida. Praegu tuleb tal talveks siiski korterisse jääda, sest maja on liialt külm.Remontimisega tehti kaks aastat tagasi algust, kui vahetati kõikide ruumide põrandad. Nüüd oleks võinud jõudumööda plaanida hoone soojustamist, kuid see peab edasi lükkuma: kõik talad on mädanenud ja põrandad vajuvad läbi.“Vahel ajab täiesti nutu peale, aga kellelegi pole kurta ka. Ma pole ju tööinimene enam, et oleks raha rohkem võtta,” jäi ta mõtlikuks. Näiteks köögis on naine tooli jalgade rõhu ühtlustamiseks neile suure papitüki alla pannud, et mitte maa sisse vajuda.Lisaks on tal hoovis kõik lehed riisumata ja õunadki korjamata, sest saak ulbib puu all laiutavas tiigis. Ka põllulapid on naisel rohimata ja ümber kaevamata. “Koolivaheajal hakkasime tütretütrega kasvuhoonesse küüslauke istutama, aga nii kui sinna astusin, vajusin hüppeliigesteni mutta. Panime siis ühe laua maha ja lõpetasime kuidagi tööd ära,” seletas ta.Pöide kandis elav Heidi Hanso võttis olukorda lõbusalt ja nimetas oma sügavas vees sumpavaid ratsusid vesihobusteks. Kohati pakkus Hanso hobustele rinnuni ulatuva vee järgi sügavuseks meeter või, nagu ta ise ütles – puusani.Pajuvärava talu on ehe näide suurest uputusest. “Mul on salvkaevu ette ehitatud pumbamajake. Nüüd on juba kolm korda pump koos elektrisüsteemidega vee alla uppunud. Pinnavesi on nii kõrge, et hea, et mul nõiakaevu pole,” muigas ta.“Kõik kraavid ajavad üle ja lambad arreteerisin sisse ära, sest nende laut on ainus kõrgem koht. Kõik küttepuud, mis ma suvel tegin ja metsast välja ei jõudnud vedada, parvetavad nüüd vabalt ringi,” loetles Hanso.Ka hoov on tal üks paras mudamülgas. “Seda maad on nii enne mind kui ma ise kaks korda täitnud, aga ainult kummikuga pääseb liikuma. Kui autoga peaks tee pealt kõrvale sõitma, jääks kohe kinni,” tõi perenaine välja.Kõljala Põllumajandusliku OÜ juht Tõnu Post on põllumehena harjunud, et aastaaegadega võidelda ei saa. “Ju kevad näitab, mis taliviljast alles on ja mis edasi saab,” nentis ta.

Veel artikleid samast teemast »