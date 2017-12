Uudised

Ahto Auliku töö pälvis tunnustuse

Laupäev, 02. detsember 2017.



Autor: Ardo Vahter Laupäev, 02. detsember 2017. Noorsoopolitseinik Ahto Aulik on veendunud, et liiklusohutusalase kasvatustööga tuleb tegelema hakata võimalikult vara. FOTO: erakogu Maanteeameti tunnustuse silmapaistva töö eest liiklushariduse ja -ohutuse edendamise eest saab 7. detsembril Tartus teiste seas ka Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik.



Maanteeameti ennetustöö osakonna eksperdi Kerli Tello sõnul on mehe näol tegemist tõelise sädeinimesega, kes panustab liiklusohutusse rohkem, kui temalt oodatakse.



„Tema algatusel on saanud alguse maakonna lasteaedade ümbruse turvalisuse kaardistamine. Selle töö tulemusi on ta tutvustanud ka liikluskomisjonis. Liiklusriskidest oskab ta rääkida nii põnevalt, et on oodatud õpetaja autokoolis,“ polnud ennetustöö ekspert kiidusõnadega kitsi.



Auliku sõnul tuli tunnustus talle üllatusena. „Ei oskagi öelda, millega ma selle ära olen teeninud. Ehk on see sellega seotud, et ma käin autokoolides liiklusohutusalaseid loenguid pidamas. Samuti osalesin Kuressaare päevakeskuses praktilise jalgrattasõidu koolituse läbiviimisel eakatele,“ sõnas mees.



„Praegugi on erinevaid projekte mõttes mõlkumas, näiteks liiklusteater lasteaedadele. Samuti tahaks jätkata autoorienteerumise ehk autojuhtide seiklusmänguga, millega koos autokoolidega eelmisel aastal algust tegime,“ sõnas mees.



