Uudised

Saaremaa laste jõulusoovid täitusid kiirelt

Laupäev, 02. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 02. detsember 2017. Vähekindlustatud perede laste jõuluunistuste täitmiseks nädal tagasi alanud Maxima kaupluste Inglipuu kingikampaania on täitnud pea kõik Saaremaa laste kingisoovid.



Saaremaa valla abivallavanema Kairit Lindmäe sõnul on saarlaste 40 soovist täidetud peaaegu kõik, tänase seisuga ootab veel vaid üks unistus oma inglit. “Oleme tänulikud kõigile heategijatele, kes on nii kiiresti aidanud täita pea iga lapse jõuluunistuse,” sõnas Lindmäe.



“Saaremaa laste jõulusoovide seas on nii väiksemaid kui ka suuremaid unistusi, nii et igaühel oleks võimalus leida endale meelepäraseim. Kingisoovide hulgas on raamatuid, lauamänge, nukke, legosid ja palju teisi, mis iga lapse rõõmsaks teeksid,” lisas Lindmäe.



Jõulud toovad rõõmsaid üllatusi



“Tänu inimeste heatahtlikkusele teame juba täna, et paljudele lastele toovad jõulud rõõmsaid üllatusi. Täname kõiki häid ingleid, kes on juba esimese nädalaga oma panuse andnud,” ütles Maxima Eesti kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets, lisades, et heategijad on üle ootuste kiiresti reageerinud. Paljud kingid on juba jõudnud Maxima infoletti või kassasse, ent enamik soove on veel inimeste käes.



Vähekindlustatud perest pärit lapsele jõulukingituse tegemiseks tuleb valida Maxima kaupluses asuvalt inglipuult lapse jõulusoov. Inglipuude asukohad ja täitmata kingisoovide arvu leiab ettevõtte kodulehelt.



“Kingitusi ootame samasse kauplusesse, kust kingisoov on valitud. Selleks, et laste jõuluunistused täituksid just pühade ajal, palume kingitused tuua kauplusesse hiljemalt 11. detsembril,” täpsustas Ljubobratets.



Ostetud kingituse saab pakkimata kujul jätta kas Maxima infoletti või kassasse. Kauplus hoolitseb kingituste pakkimise eest ja pakkide lasteni toimetamisel on abiks piirkonna sotsiaaltöötajad. Saaremaa valla abivallavanema Kairit Lindmäe sõnul on saarlaste 40 soovist täidetud peaaegu kõik, tänase seisuga ootab veel vaid üks unistus oma inglit. “Oleme tänulikud kõigile heategijatele, kes on nii kiiresti aidanud täita pea iga lapse jõuluunistuse,” sõnas Lindmäe.“Saaremaa laste jõulusoovide seas on nii väiksemaid kui ka suuremaid unistusi, nii et igaühel oleks võimalus leida endale meelepäraseim. Kingisoovide hulgas on raamatuid, lauamänge, nukke, legosid ja palju teisi, mis iga lapse rõõmsaks teeksid,” lisas Lindmäe.“Tänu inimeste heatahtlikkusele teame juba täna, et paljudele lastele toovad jõulud rõõmsaid üllatusi. Täname kõiki häid ingleid, kes on juba esimese nädalaga oma panuse andnud,” ütles Maxima Eesti kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets, lisades, et heategijad on üle ootuste kiiresti reageerinud. Paljud kingid on juba jõudnud Maxima infoletti või kassasse, ent enamik soove on veel inimeste käes.Vähekindlustatud perest pärit lapsele jõulukingituse tegemiseks tuleb valida Maxima kaupluses asuvalt inglipuult lapse jõulusoov. Inglipuude asukohad ja täitmata kingisoovide arvu leiab ettevõtte kodulehelt.“Kingitusi ootame samasse kauplusesse, kust kingisoov on valitud. Selleks, et laste jõuluunistused täituksid just pühade ajal, palume kingitused tuua kauplusesse hiljemalt 11. detsembril,” täpsustas Ljubobratets.Ostetud kingituse saab pakkimata kujul jätta kas Maxima infoletti või kassasse. Kauplus hoolitseb kingituste pakkimise eest ja pakkide lasteni toimetamisel on abiks piirkonna sotsiaaltöötajad.

Veel artikleid samast teemast »