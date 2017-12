Uudised

Metsa- ja jahimehed: linnukaitsjate petitsioon eksitab inimesi

Laupäev, 02. detsember 2017.



Autor: MM Laupäev, 02. detsember 2017. Mullu sügisel tekitas saarlastes paksu verd Leisis peetud linnujaht. FOTO: Facebook Eesti Erametsaliit, jahimeeste selts ja põllumajandus-kaubanduskoda leiavad, et neljapäeval lõppenud ornitoloogiaühingu petitsioon “Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!“ tugineb osaliselt valeinfole, eksitab avalikkust ja selle algatajad on jätnud avalikkusele andmata palju olulist teavet. Algatus kogus veebis 2569 allkirja.



“Isegi nende häirivate piltide puhul ei ole teada, mitme külalisjahimehe ja mitme päeva saak on pildil. Jahimeeste jaoks on tõstatatud teema eelkõige eetika, mitte seaduse küsimus ja jätkame omalt poolt külalistele ja korraldajatele Eesti jahinduse hea tava tutvustamist. Kes seda rikub, neid edaspidi jahile ei lubata,“ rõhutas jahimeeste seltsi president Margus Puust.



Ta lisas, et lindude küttimismahud näitavad selget vähenemist. Tema sõnul ei õigusta see loomulikult üksikute jahituristide ebaeetilist käitumist, kuid ei anna ka õigust üldistavalt süüdistada jahimehi ning maaomanikke “legaalsetes veelindude tapatalgutes“.



