Jõulukuul võib pere kaotada kodu

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 01. detsember 2017. Orissaare vallas elav, sõnakuse poolest tuntud piimatootja Viivi Köster loodab heade inimestega abiga veeta oma talus ka järgmised jõulud, kuid praegu on ta pea kohal murepilv. Foto: erakogu Aive Köster postitas kolmapäeval üleskutse, et koos heade inimeste abiga püüda päästa oma vanematekodu, mis elu keerdkäikude tõttu on sattunud kohtutäiturite kätte ja võib juba järgmisel teisipäeval oksjonil naeruväärselt väikese summa eest uue omaniku leida, kui pere ei leia võimalust maksta esmaspäevaks pea 13 500 euro suurust nõuet.



Üleskutses tõdes Köster, et kuigi jõulud on rahu, armastuse ja jagamise aeg, võib jõulukuu nende pere jaoks tulla ülima kaotuse, kurbuse ja õnnetuse aeg, sest oma kodutalust ehk elutööst võivad ta vanemad juba mõne päeva pärast ilma jääda. Tema vanemate talukoht asub Orissaare vallas Väike-Rahula külas. Kui pere suudab raha leida, siis oksjon tühistatakse ja kodu oleks päästetud.



„Kuna meil endal ei ole võimalik nii suurt summat korraga ja nii kiiresti kusagilt muretseda, mõtlesin meeleheitele viiduna, et äkki on teie hulgas inimesi, kes sooviksid ja saaksid aidata. Teha üks tõeline jõulukink. Samas ei pea see tingimata olema annetusena. Võib sõlmida ka kokkuleppe tagasimaksmise osas,“ seisis Köstri üleskutses.



Ta nentis, et võlgu küll on, kuid plaan oli neil olemas. Mõte oli müüa talumaad jupi kaupa maha, kuid selle jaoks ei ole aega. Kui praegu talukoht päästa suudetaks, kinnitas Köster, et edasi saavad nad võlgadega ise hakkama.



„See summa aitaks tõesti päästa vanemate kodu ja maad ning kui see õnnestub, siis maade müügiga üritame saada ema kohustuste seisu sellisesse astmesse, et sellist olukorda enam kunagi ei tule. Ja praegu, samal ajal kui see abipalve igal pool ringi lendleb, tegeleme ka muude võimaluste otsimisega. Ei ole nii, et istume, käed rüpes, ja ootame ainult armuande. Loodame südamest, et see olukord saab lahenduse, sest sellist hetke, milles praegu oleme, ei soovi isegi vaenlastele,“ kinnitas Köster.



Ta möönis, et ega asjade lahkamine, kuidas pere niimoodi nurka surutud sai, praegust olukorda enam ei muuda. Köster kinnitas, et inimeste oksjonile registreerimine oli nende jaoks ootamatu. Kui veel viimase päeva ehk teisipäeva hommikul huvilisi ei olnud, siis päeva peale tekkis neid mitu, kes maksid ära ka osalustasu.



Üleskutsega olid nad esimese päevaga kogunud ligi 200 eurot.

