Saarlaste restoranid pälvisid tunnustust

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 01. detsember 2017. Toomas Leedu kirg on toit ning hea toidu valmistamise nimel on ta valmis igati pingutama ja nõuab seda ka teistelt. FOTO: Valmar Voolaid Üleeile auhinnati Tallinnas Kultuurikatlas Baltimaade parimaid restorane, kelle hulgas paistsid silma ka mitmed saarlastega seotud restoranid. Baltimaade restoranijuht White Guide annab hea toidu austajatele selge ülevaate, kuhu maitseelamusi otsima minna.



Kolme Balti riigi ühises rahvusvahelise meistriklassi kategoorias oli 30 parema seas kolmandal kohal Alexander Chef’s Table ja viiendal kohal restoran Alexander.



Fine leveli ehk väga hea kulinaarse tasemega restorani kategooriasse pääsesid Eesti söögikohtade võrdluses Ku-Kuu restoran ja kohvik Retro.



Eesti soovituslike restoranide nimistus kindlustasid endale koha Kuressaares tegutsevad Mosaiik, Vinoteek Prelude ja Saaremaa Veski ning Tallinnas saarlastele kuuluv restoran Pull.



Ku-Kuu peakokk Toomas Leedu tõdes, et Baltimaade parimaid restorane valiti sellises formaadis esimest korda. Kolm aastat valiti Eesti TOP-50 restorani, edasi valiti Eesti maitsete restoranijuhti ja sel aastal läks valik White Guide´i alla. “See saab olema umbes 500 restorani sisaldav nimekiri,” sõnas Leedu. Restoranide hindamine käis salaja ja oli rahvusvaheline.



Vallandas häälepaelad



“See käib nii, et sind on käidud vaatamas ja üks hetk helistataks, et pane pintsak selga ja tule võta autasu vastu. Mitte nagu hõbelusika konkurss, et avaldad soovi, maksad raha ja ütled, et tahaksid osaleda selles kategoorias,” seletas Leedu.



Ta tunnistas, et esimesed emotsioonid vallandasid häälepaelad ja metsas seenel olles paiskas ta õhku rõõmukisa.



Leedu on sel nädalal ametikooli köögis praktikajuhendaja ja võttis eile õpilastega tähistamiseks välja ka šampanjapudeli. Ta on õpilastel sel nädalal järel käinud ja nõudnud asjade ringitegemist, et kõik saaks veel parem kui enne.

Leedu usub, et sellise tunnustuse üheskoos tähistamine annab kokaõpilastele kindlasti inspiratsiooni juurde ja kindluse, et hea asja nimel tasub vaeva näha.

Leedu jaoks oli tunnustuse saamine jahmatav. “Eks me tõesti oleme selle nimel palju vaeva jäänud. Siin on suur meeskond. See ei tähenda ainult toitu, vaid ka teenindust,” sõnas Leedu.



Ta tõdes, et fine levelile pääsemiseks on restoranil kindlasti vaja isikupära.

Näitena tõi ta välja oma endiste õpilaste Põhjaka restorani, mille kohta on nii mõnigi öelnud, et see on vana katkine maja lühikese menüüga, kuid kohal on oma isikupära, mida rahvusvahelised kriitikud kõrgelt hindavad.

“Ma arvan, et Ku-kuu eripära on see, et sellest aastast hõikasime end välja kalarestoranina. Me teeme ja naudime seda ja näeme meeletult palju vaeva. See ilmselt tõigi meile edu,” seletas Leedu.



Ta tõdes, et kontrollib asju juba sealtmaalt alates, kui kala on alles paadis. Enne kui kala turule jõuab, on ta rasvasemad noosid lasknud enda jaoks kõrvale panna.



