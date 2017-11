Uudised

Liis Haavel pääseb vabadusse

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Delfi Reede, 01. detsember 2017. Harju maakohus otsustas eile Liis Haaveli, uue nimega Elois-Catherine Haaveli (pildil) järjekordse süüasja karistuskokkuleppe.



Talle mõisteti kolm aastat vangistust, millest kuulub ärakandmisele kuus kuud, ülejäänu on tingimisi. Kuna ta võeti vahi alla 1. juunil, siis vabaneb ta juba täna.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Haavelit teise isiku identiteedi ebaseaduslikus kasutamises ja arvutikelmuses.



Süüdistuse järgi pettis naine eakatelt meestelt nende terviseseisundit ära kasutades välja kannatanute pangakaardid ning võttis kontodelt välja suures summas sularaha. Samal ajal kasutas naine valeidentiteeti ning esines sotsiaaltöötajatele eakate kannatanute sugulasena.



