Varas lammutas uste kättesaamiseks ahjud

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Ardo Vahter Reede, 01. detsember 2017. Möödunud laupäeval teatati politseile, et Tiirimetsa külas on uksetaba lõhkumise teel tungitud taluhoonesse, kust varastatud üks pakk kivivilla, pliidiuks, pliidiahi, pliidiraud ja ahjuuks. Vargusega tekitatud esialgseks kahju suuruseks hindas kannatanu 5000 eurot. Sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.



Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnul oli tegemist ehitusjärgus taastatava talumajaga, kus pidevalt ei elata. Suur kahjusumma kujunes nii ära viidud ehitusmaterjali kui varastatud ahjuuste kättesaamiseks lõhutud ahjusuude taastamise maksumusest. Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnul oli tegemist ehitusjärgus taastatava talumajaga, kus pidevalt ei elata. Suur kahjusumma kujunes nii ära viidud ehitusmaterjali kui varastatud ahjuuste kättesaamiseks lõhutud ahjusuude taastamise maksumusest.

