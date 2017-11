Uudised

Parimaid palgamaksjaid ka saarel

Reede, 01. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 01. detsember 2017. Äripäeva värskest palga TOP-ist leiab suurimat palka maksvate ettevõtete hulgas 457. kohalt Saaremaa firma Kingli Installation OÜ (endise nimega Kingli Grupp OÜ). 17 töötajaga firmas oli keskmine palk viimase majandusaasta aruande kohaselt 1972 eurot.



388. positsioonilt leiab Saaremaa ralli suurtoetaja Silveston OÜ, kus oli palgal 82 inimest ja keskmine töötasu oli ettevõttes 2068 eurot.



554. kohal on Kuressaare Hambapolikliiniku SA, kus töötavale 25 inimesele maksti keskmiselt 1881 eurot.



974. kohal olevas Nasva laevaehitusettevõttes AS Baltic Workboats oli keskmine palk 1619 eurot. Töötajaid oli Äripäeva andmetel seal 136.



Äripäeva Infopanga koostatud Palga TOP-i valimisse jõudsid ettevõtted, kus keskmine brutotasu töötaja kohta oli viimases majandusaasta aruandes 1500 eurot või rohkem ning täistööajale taandatud keskmine töötajate arv 10 või rohkem.



Kõrget ehk üle 1500-eurost keskmist töötasu maksvaid ettevõtteid on kõige arvukamalt IT, ehituse ja ehitusmaterjalide tootmise ning kaubanduse sektoris. Kokku oli selliseid ettevõtteid 1237 ning nendest üle kolmandiku tegutses nimetatud kolmes sektoris. 388. positsioonilt leiab Saaremaa ralli suurtoetaja Silveston OÜ, kus oli palgal 82 inimest ja keskmine töötasu oli ettevõttes 2068 eurot.554. kohal on Kuressaare Hambapolikliiniku SA, kus töötavale 25 inimesele maksti keskmiselt 1881 eurot.974. kohal olevas Nasva laevaehitusettevõttes AS Baltic Workboats oli keskmine palk 1619 eurot. Töötajaid oli Äripäeva andmetel seal 136.Äripäeva Infopanga koostatud Palga TOP-i valimisse jõudsid ettevõtted, kus keskmine brutotasu töötaja kohta oli viimases majandusaasta aruandes 1500 eurot või rohkem ning täistööajale taandatud keskmine töötajate arv 10 või rohkem.Kõrget ehk üle 1500-eurost keskmist töötasu maksvaid ettevõtteid on kõige arvukamalt IT, ehituse ja ehitusmaterjalide tootmise ning kaubanduse sektoris. Kokku oli selliseid ettevõtteid 1237 ning nendest üle kolmandiku tegutses nimetatud kolmes sektoris.

Veel artikleid samast teemast »