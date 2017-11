Uudised

Hakatakse ootama ilutulestiku toetajaid

Reede, 01. detsember 2017.



Nii nagu varasematel aastatel, on Kuressaare ilutulestiku maksumus koosnenud nii linnavalitsuse eelarvelisest kui toetajate panusest. Tänaseks on aastavahetuse ilutulestiku korraldajaks valitud taas OÜ Tulekild Pürotehnika.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu kinnitas, et Saaremaa vallavalitsus andis OÜ-le loa Kuressaare kesklinnas aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks kestusega 6–8 minutit. Nii nagu eelnenud aastatel, lastakse raketid taevasse turu territooriumilt.



Tänavuse ilutulestiku korraldamiseks on linna eelarvest eraldatud 1000 eurot. “Nagu varasematel aastatelgi, tehakse üleskutse ettevõtjatele, koostööpartneritele ja teistele soovijatele ilutulestikku omalt poolt täiendavalt toetada,” lisas ta.



Näiteks 2013/14. aastavahetusel oli Maripuu andmetel ilutulestiku korraldamiseks eelarves 960 eurot, kuid tänu lisandunud toetusele sõlmiti leping summas 1560 eurot. 2014/15. aastavahetusel oli ilutulestiku kogumaksumus 2000 eurot, 2015/16. aastavahetusel 1800 eurot, 2016/17. aastavahetusel 2000 eurot.



OÜ Tulekild Pürotehnika juhatuse liige Kaupo Mätas tunnistas, et tulešõu kontseptsioonile on praegu veel vara mõelda, sest lõplik summa pole selgunud. “Teisalt ei oska me ennustada, missugune on ilmaprognoos. Seda vaatame umbes nädal varem,” osutas ta.



Ka Mätas kutsus kõiki üles omalt poolt ilutulestikule õlga alla panema – seda parem tulemus saab. “Iga saare rahva poolt välja käidud eurole paneme kindlasti midagi juurde ka omalt poolt. Eelmisel aastal kestis seetõttu ilutulestik pea üheksa minutit,” täheldas ta.



