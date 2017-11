Uudised

Lätlased: uus laevaühendus oleks võit mõlemale riigile

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 01. detsember 2017. Turismiga seotud inimesed nii Riias kui Ventspilsis leiavad, et otseühendus Lätiga annaks saarele suunduvatele turismivoogudele kõvasti hoogu juurde.



Riia turismiarengu büroo juhataja Vita Jemrolovica on kindel, et laevaliin Saaremaa ja Riia vahel oleks suurepärane võimalus mitte ainult eestlastel Balti riikide pealinna külastada, vaid ka lätlastel oma naabreid väisata.



“Riias elab umbes 800 000 inimest. Igal aastal on umbes kümnel protsendil huvi reisida Saaremaale,” tõdes ta.



Lisaks tuletas Jemrolovica meelde, et Riiast väljub mitmeid teistesse Euroopa riikidesse suunduvaid laevaliine ning neil on ka Baltimaade suurim lennujaam – mõlemad on turistide hulgas suure tähtsusega.



Veel pani juhataja rõhku asjaolule, et Riia ei sobi mitte üksnes vahepeatusena ööbimiseks, vaid seal saab külastada ka muuseume, galeriisid, kontserte ja restorane.



“Uus ühendus oleks võit mõlemale riigile – kui tavaliselt liigutakse Riiast Tallinna, julgustaks uus laevaliin turiste ka Saaremaad külastama,“ nentis Jemrolovica, viidates asjaolule, et uued transpordivõimalused meelitavad alati suuremaid rahvamasse sihtkohaga tutvuma.



Kõik Balti riigid ühe külastusega



Ventspilsi turismiinfokeskuse turismikonsultant Linda Vītola tõdes, et Ventspilsi-Mõntu liin pakuks turistidele uusi võimalusi ja kasvataks kõigi turismisektoriga seotud ettevõtjate tulusid. “Praamiühendus annaks turisminduses Kurzeme ja Saare maakonnale juurde konkurentsivõimet,“ sõnas ta.



Kui Leedust algav ja Lätit läbiv Balti mere rannikut järgiv laevaühendus pikeneks Eestisse, pakuks see konsultandi sõnul ju võimaluse kaugemalt tulnutel kõiki Balti riike ühe puhkusereisiga külastada.



