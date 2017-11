Uudised

Leedoga seotud olnud Saksa laevaäri tüürib pankrotti

Reede, 01. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 01. detsember 2017. Varem Vjatšeslav Leedole kuulunud Saksamaal tegutsev laevafirma Elb-Link Reederei esitas kohtule pankrotiavalduse.



Selge on see küll olnud pikalt, aga nüüd on asi ametlik – Saksamaal Elbe jõel Cuxhaveni ja Brunsbütteli vahel laevaliiklust korraldanud Elb-Link Reederei on Cuxhaveni kohtu kinnitusel esitanud pankrotiavalduse, vahendas NDR.



Juba algusest peale on laevafirmal häda suurte kulude ning parvlaevade kehva ärakasutamisega. Alates 2015. aasta augustist on äri katkenud kolm korda – viimati peatas laevafirma tegevuse oktoobri alguses.



Firma juht Bernd Bässmann on öelnud, et laevaomanikud küsivad parvlaevade kasutamise eest liiga kõrget hinda. Samas tahtis ta ikkagi äri jätkata, hankides uue laeva. Selleks oleks ta vajanud sihtfinantseeringuna 200 000 eurot laenu kohalikelt omavalitsustelt ning siis saanuks laevaliin kevadel taas tööd alustada.



Bässmanni ootused aga purunesid, kuna Dithmarscheni ja Cuxhaveni piirkond ning Brunsbütteli ja Cuxhaveni linnaosavalitsus ei tahtnud raha anda. Selge on see küll olnud pikalt, aga nüüd on asi ametlik – Saksamaal Elbe jõel Cuxhaveni ja Brunsbütteli vahel laevaliiklust korraldanud Elb-Link Reederei on Cuxhaveni kohtu kinnitusel esitanud pankrotiavalduse, vahendas NDR.Juba algusest peale on laevafirmal häda suurte kulude ning parvlaevade kehva ärakasutamisega. Alates 2015. aasta augustist on äri katkenud kolm korda – viimati peatas laevafirma tegevuse oktoobri alguses.Firma juht Bernd Bässmann on öelnud, et laevaomanikud küsivad parvlaevade kasutamise eest liiga kõrget hinda. Samas tahtis ta ikkagi äri jätkata, hankides uue laeva. Selleks oleks ta vajanud sihtfinantseeringuna 200 000 eurot laenu kohalikelt omavalitsustelt ning siis saanuks laevaliin kevadel taas tööd alustada.Bässmanni ootused aga purunesid, kuna Dithmarscheni ja Cuxhaveni piirkond ning Brunsbütteli ja Cuxhaveni linnaosavalitsus ei tahtnud raha anda.

Veel artikleid samast teemast »