Uudised

SPIK-is antakse tasuta õigusabi

Neljapäev, 30. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sel reedel annab SA Õigusteenuste Büroo saarlastele tasuta õigusnõu.



Saaremaa Puuetega Inimeste Koja (SPIK) juhataja Veronika Allas ütles, et tavapäraselt alustatakse nõustamistega kell 11–12, et ka maainimesed jõuaksid kohale tulla. „Tihtilugu saab vajadusel ka veidi varasemaks aega broneerida – nad on väga paindlikud,“ sõnas ta.



Üldiselt tagatakse õigusabi elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki. „Eks populaarsed ole kõik teemad, ka näiteks pärimisküsimused,“ osutas Allas.



Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga (EPIK) alustati õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka hooldajad või pereliikmed.



Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste büroo telefonil 601 51 22 või 53 850 005 (SMS). Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 30. november 2017.Saaremaa Puuetega Inimeste Koja (SPIK) juhataja Veronika Allas ütles, et tavapäraselt alustatakse nõustamistega kell 11–12, et ka maainimesed jõuaksid kohale tulla. „Tihtilugu saab vajadusel ka veidi varasemaks aega broneerida – nad on väga paindlikud,“ sõnas ta.Üldiselt tagatakse õigusabi elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki. „Eks populaarsed ole kõik teemad, ka näiteks pärimisküsimused,“ osutas Allas.Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga (EPIK) alustati õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka hooldajad või pereliikmed.Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste büroo telefonil 601 51 22 või 53 850 005 (SMS).

Veel artikleid samast teemast »