Jaan Holm saab Tartus tunnustuse

Neljapäev, 30. november 2017.



Hiite Maja sihtasutus tunnustab eeloleval laupäeval Eesti Rahva Muuseumis toimuval tänusündmusel 12 valdkonna esindajat – eraisikuid, kogukonda, ettevõtet, asutust ja lauluseltsi, kes on paistnud silma hiiesõbralike tegudega.



Tunnustatavate hulgas on ka Saaremaa mees Jaan Holm Jämaja ja Kihelkonna kihelkonna pühapaikade pärimuse talletamise ja edasiandmise eest. „Olen 25 aastat selle teemaga tegelenud, aga pole jõudnud lõpetada, sest huvi ja abi pole väljastpoolt kusagilt saanud,” rääkis oma püüdluste ja nähtud vaeva eest nüüd tunnustuse saav Holm.



Tunnustatavate ettevõtmiste hulgas on viie pühapaiga hoidmine, hiite kuvavõistluse jt hiiesõbralike ettevõtmiste toetamine ning pühapaikade pärimuste talletamine ja tutvustamine.



„Hiiesõbralike tegude tunnustamisega soovib Hiite Maja väärtustada pühapaikade hoidjaid ning aidata kaasa looduslike pühapaikadega seotud loodus- ja kultuuripärandi edasikestmisele,” ütles looduslike ja pühapaikade ning rahvapärimuste uurija, Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja, Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu juhatuse liige Ahto Kaasik, kes aastail 2005–2014 oli ka Maavalla Koja vanem.



Tänukirjad antakse üle Tartus Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saalis toimuval Hiie Väe tänusündmusel, mis on pühapaikade uurijate, väärtustajate ja hoidjate pidulik aastasündmus. Seda on juba kümme aastat korraldanud Hiite Maja SA, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda ning Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskus. Autasustatakse ka hiite kuvavõistluse võitjaid ning kuulutatakse välja aasta hiie sõber.

