Ohtja elanikud paluvad vallalt tee kordategemist

Neljapäev, 30. november 2017.



Endise Mustjala valla Ohtja küla elanikud pöördusid Saaremaa vallavalitsuse poole palvega, et vallavolikogu leiaks raha Ohtja–Küdema nelja kilomeetri pikkuse lõigu kapitaalremondiks.



Ohtja külavanem Viktor Nurja viitab pöördumises, et vallatee seisukord muutus kehvaks paari viimase aasta vältel tehtud Ohtja karjalauda uuendamisel: ehitati silohoidla, söödaplats ning betoonist sõnnikuhoidla. Ehitusmaterjali vedasid aga ülirasked segistid.



Nii umbes 20 aastat on metsafirmad vedanud mööda kõnealust teed välja suuri koormaid, mis samuti tee lagunemisele kaasa aidanud. „Tee on nii ära vajunud, et metsast jookseb vesi peale,“ osutas külavanem, kelle sõnul on peale veisekasvatuse Ohtja külas veel kuus tegutsevat majapidamist. Kahes talus elavad inimesed aastaringselt.



„Lõime külaseltsingu ja naabrivalve. Mitmel aastal külarahvaga peetud talgutel oleme raiunud teeäärset võsa, et vald saaks organiseerida teeremondi, kuid rahapuudusel on see siiani tegemata,“ seisab pöördumises. Toodud on küll mõned koormad kruusa ja käidud hööveldamas, kuid see pole olukorda parandanud.

„Nii intensiivse kasutusega tee laguneb kevadiste ning sügiseste suurvete ajal lihtsalt ära,“ kardab külarahvas.



Aasta tagasi kolis Ohtja külla üks noor pere koos koolieelikust lapsega, kus nüüd tegeldakse hobukasvatusega. Põhiliselt elavad külas pensionärid, kelle lapsed neid aeg-ajalt abistamas käivad. Korralikku teed on Ohtja inimeste arvates vaja, et tagada hea ühendus naaberküladega, kuid veel enam turvalisuse pärast juhul, kui mõnda tallu peaks kutsutama tuletõrje, kiirabi või politsei.

