Uudised

Suurim tung oli tugiteenuste osakonna juhataja kohale

Neljapäev, 30. november 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 30. november 2017. Saaremaa vallavalitsuse kaheksa osakonna juhataja täitmiseks väljakuulutatud konkursile laekus kõige rohkem sooviavaldusi tugiteenuste osakonna juhi kohale.



Tugiteenuste osakonna juhatajaks soovis saada 13 inimest. Järgnesid majandus- ja haldusosakonna juhataja koht 11 ning haridus- ja noorsootööosakonna juhataja koht 10 kandideerijaga. Keskkonnaosakonna juhatajaks soovis 8 ja sotsiaalosakonna juhatajaks samuti 8 inimest. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja kohale laekus 7 avaldust.



Kõige vähem inimesi kandideeris ehitus- ja planeeringuosakonna juhatajaks ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhatajaks. Mõlemale kohale pretendeeris 4 inimest.



Konkursside komisjonid kogunesid eile pärastlõunal, et välja selgitada, kui palju kandidaate pääseb niiöelda dokumendivoorust edasi vestlusvooru. Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja konkursil kutsuti vestlusele 2, keskkonnaosakonna juhataja, majandus- ja haldusosakonna juhataja ning haridus- ja noorsootööosakonna juhataja konkursil pääses igaühes neist vestlusele 4 inimest. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja konkursil ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja konkursil jõudis vestlussvooru 3 kandidaati. Tugiteenuste osakonna juhataja kohale, kuhu laekus kõige rohkem avaldusi, pääses kandideerijatest vestlusvooru vaid kaks. Tegemist on kõige suurema osakonnaga, mille juhatajal hakkab olema 56 alluvat.



Sotsiaalosakonna juhataja konkursikomisjon, mis kogunes eile kõige hiljem, valis vestlusvooruks välja 3 kandidaati.



