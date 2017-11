Uudised

Külaselts palub saarevahi ametisse jätmist

Neljapäev, 30. november 2017.



Seoses praeguse Vilsandi saarevahi Avo Piisa lepingu lõppemisega tänavu 31. detsembrist pöördus MTÜ Vilsandi Külaselts Saaremaa valla poole palvega mees ka uuest aastast ametisse jätta.



Seltsi hinnangul on ääretult vajalik, et säiliks aastaringselt ametisse määratud saarevahi amet, kes püsivalt ja alaliselt saarel elab.



Samuti on külaseltsi juhatus arvamusel, et parim kandidaat sellele kohale on senine saarevaht Avo Piisk, kes on üks väheseid pikaaegseid Vilsandi püsielanikke.



„Avo Piisk viibib aastaringselt saarel, Vilsandi on tema kodu ning julgeme väita, et tema tunneb Vilsandi saart ja saare elu kõige paremini,“ kirjutab selts pöördumises.

Autor: MM

