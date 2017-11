Uudised

Hakatakse otsima Kuressaare kesklinna ümberehitajat

Kolmapäev, 29. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 29. november 2017. Võidutöö "Vaip", arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik arhitektuuribüroost Projekt Kuubis OÜ. Saaremaa vallavalitsus otsustas eilsel istungil, et kuulutab detsembris välja riigihanke leidmaks 2015. aastal läbi viidud arhitektuurikonkursi võidutööle „Vaip“ ehitustööde tegija.



Riigihanke „Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd” pakkumuste hindamise kriteeriumiks on Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul majanduslikult soodsaim pakkumus, kus edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda.



Detsembri jooksul pannakse hankedokumendid kokku, laetakse riigihangete registrisse üles ning kuulutatakse seega hange välja. „Projekteerimistööde puhul on tegu erinevate tööjooniste koostamisega. Põhiprojekt jääb siiski samaks, mis arhitektuurikonkursi raames sai paika pandud,“ osutas ta.



2015. aastal viis linnavalitsus EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames läbi avatud ideekonkursi “Kuressaare kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“. Selle eesmärk oli leida terviklik ruumiline lahendus Kuressaare kesklinna peamiste tänavate ja platside arendamiseks.

Ideekonkursi võitis Projekt Kuubis OÜ kavandiga “Vaip“, mille autorid on arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik.



Kuressaare linnavalitsuse projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist piirkondade konkurentsivõime toetamise (PKT) meetme kaudu. Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on Maripuu andmetel 3,25 miljonit eurot. Riigihanke „Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd” pakkumuste hindamise kriteeriumiks on Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul majanduslikult soodsaim pakkumus, kus edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda.Detsembri jooksul pannakse hankedokumendid kokku, laetakse riigihangete registrisse üles ning kuulutatakse seega hange välja. „Projekteerimistööde puhul on tegu erinevate tööjooniste koostamisega. Põhiprojekt jääb siiski samaks, mis arhitektuurikonkursi raames sai paika pandud,“ osutas ta.2015. aastal viis linnavalitsus EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames läbi avatud ideekonkursi “Kuressaare kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“. Selle eesmärk oli leida terviklik ruumiline lahendus Kuressaare kesklinna peamiste tänavate ja platside arendamiseks.Ideekonkursi võitis Projekt Kuubis OÜ kavandiga “Vaip“, mille autorid on arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik.Kuressaare linnavalitsuse projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist piirkondade konkurentsivõime toetamise (PKT) meetme kaudu. Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on Maripuu andmetel 3,25 miljonit eurot.

Veel artikleid samast teemast »