Uudised

Mis juhtus?

Kolmapäev, 29. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



24. novembril teatati politseile, et Anijala külas ähvardas 50-aastane mees telefoni teel 64-aastast meest.



25. novembril anti teada, et Tiirimetsa külas tungiti uksetaba lõhkumise teel taluhoonesse, kust varastati üks pakk kivivilla, pliidiuks, pliidiahi, pliidiraud ja ahjuuks. Vargusega tekitatud esialgne varaline kahju on 5000 eurot.



27. novembril kella 17 ajal juhtus liiklusõnnetus Kuressaares Tallinna 63b juures, kus teadmata sõiduk, sooritades vasakpööret, müksas 56-aastast naist, kes kukkus. Juht toimetas jalakäija koju, kust too hiljem pöördus Kuressaare haigla valvetuppa. Liiklusõnnetuses osalenud sõiduk ja selle juht on selgitamisel. Autor: MM Kolmapäev, 29. november 2017.25. novembril anti teada, et Tiirimetsa külas tungiti uksetaba lõhkumise teel taluhoonesse, kust varastati üks pakk kivivilla, pliidiuks, pliidiahi, pliidiraud ja ahjuuks. Vargusega tekitatud esialgne varaline kahju on 5000 eurot.27. novembril kella 17 ajal juhtus liiklusõnnetus Kuressaares Tallinna 63b juures, kus teadmata sõiduk, sooritades vasakpööret, müksas 56-aastast naist, kes kukkus. Juht toimetas jalakäija koju, kust too hiljem pöördus Kuressaare haigla valvetuppa. Liiklusõnnetuses osalenud sõiduk ja selle juht on selgitamisel.

Veel artikleid samast teemast »