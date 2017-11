Uudised

Ettevõte selgitab kalleid riiuleid eritellimusega

Kolmapäev, 29. november 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 29. november 2017. AS Kihnu Veeteed selgitab parvlaevale Soela üle 4000 euro maksvate riiulite ja töölaua soetamist eritellimuse ning merendusest tulenevate nõuetega.



Saaremaa ja Hiiumaa vahet sõitvale parvlaevale Soela tuleb muretseda meeskonna kajutitesse kokku viis õhuniisutit, mille kogumaksumus on 410 eurot. Veel on Soela masinaruumi tarvis sahtlitega töölauda, mis maksab 2795 eurot.



Meeskonna toitlustustingimuste parandamiseks on juurde vaja ka toiduainete laoriiuleid, mis maksavad 1517 eurot.



“Tavakasutusest on need kallimad, kuna merenduses on materjalidele karmimad nõuded, näiteks tulekindlus, mis omakorda tähendab ka kallimat lõpphinda. Lisaks on oluline ka asjaolu, et tegu ei ole standardlahendustega, vaid olemasolevasse kitsasse ruumi eritellimusel valmistatavate asjadega,” ütles AS-i Kihnu Veeteed juhataja Andres Laasma.



