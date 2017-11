Uudised

Mis juhtus?

Teisipäev, 28. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kehaline väärkohtlemine ja ähvardamine

23. novembril alustati kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise ja ähvardamise paragrahvi alusel selles, et Pammana külas lõi 63-aastane mees 53-aastast meest, kes sai viga. Lisaks sellele ähvardasid meest 23-aastane mees ja 54-aastane naine.



Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust. Autor: MM Teisipäev, 28. november 2017.23. novembril alustati kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise ja ähvardamise paragrahvi alusel selles, et Pammana külas lõi 63-aastane mees 53-aastast meest, kes sai viga. Lisaks sellele ähvardasid meest 23-aastane mees ja 54-aastane naine.Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.

Veel artikleid samast teemast »