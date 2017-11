Uudised

Saarlased pääsesid hobiteatrite riigifestivalile

Esmaspäev, 27. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 27. november 2017. Jaanuarikuus Võrus toimuval XV harrastusteatrite riigifestivalil osalevad ka saarlased. Festivalile kandideeris 29 harrastusteatrit 40 lavastusega, Saaremaalt osutusid valituks Salme vallateater, Tornimäe näiteselts ja Taritu tubateater. Kokku osaleb 17 lavastust.



Salme vallateater osaleb festivalil etendusega „Reispass“ (lavastaja Maire Sillavee), Taritu tubateater etendab lavastust „Rong“ (lavastaja Helle Kesküla) ja Tornimäe näiteselts võtab osa lavastusega „Teie jumal“ (lavastajad Urve Sepp ja Krista Kütt). Etendused valisid välja riigifestivali programmi teatrieksperdid Jaan Urvet, Tiina Tegelmann ja Madis Kolk.



Salme valla kultuurijuht, lavastaja Maire Sillavee ütles, et nemad lähevad festivalile väga hea meelega, sest 40-st konkureerinud lavastusest valiti festivali seitsmeteistkümne hulka tervelt kolme Saaremaa trupi lavastused. „Elagu Saaremaa harrastusteatrid!“ rõõmustas ta.



Küsimusele, millised on nende ootused festivalile, vastas Sillavee, et ennekõike on soov näha vanu tuttavaid-sõpru teistest harrastusteatritest, nende uusi lavastusi. „Kuulda asjatundliku žürii tagasisidet, saada osa suurest, kolm päeva kestvast teatripeost. Juba sellele üritusele pääsemine on sedavõrd suur tunnustus, et mingeid muid ootusi-lootusi ei ole meeleski hellitada,“ rääkis Maire Sillavee.



Miks just etendus „Reispass“? Sellele vastas teatrijuht, et nende jaoks tundus, et see lavastus on nüüd valmis Salme vallateatrit riigifestivalil esindama. „Tähelepanuks meie sõpradele: seda lugu me enam Saaremaal ei mängi, aga jaanuaris enne festivalile sõitu toimub avalik „Reispassi“ restaureerimise proov, sinna olete oodatud. Jälgige reklaami!“ kutsus Sillavee.



