Lossis saab näha meeste mänguasju

Esmaspäev, 27. november 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 27. november 2017. Tööriistakogu omanik Tõnu Parmakson mehaanilise ajamiga tööpingil puitdetaili saagimas. FOTO: Gunnar Usin Neljapäeva õhtupoolikul toimus Kuressaare linnuse konvendihoone keldrisaalis vägagi omapärase näituse „Meeste mänguasjad – puutöö“ pidulik avamine.



Olgu lugejale täpsustuseks lisatud, et meeste mänguasjade all mõeldakse antud näituse puhul kõiksugu tööriistu, millega viimastel sajanditel Eestis puutööd tehtud on.



„Mõte puutööriistu koguma hakata tekkis mul alles seitse aastat tagasi,“ rääkis Meie Maale Harjumaal Ääsmäe kandis elav tagasihoidliku loomuga Tõnu Parmakson, kes on tööriistade kogu omanik, millest tema hinnangul on praegu Kuressaares eksponeeritud umbes pool.



Kolm aastat kogumist



Kõige imekspandavam on aga kogumise aeg. „Panin ajalehtedesse kuulutusi ja kõik kogus leiduvad ca 900 eksponaati kogusin kokku üksnes kolme aastaga. Saaremaalt pärit tööriistu kogus väga palju ei ole – ehk suurusjärgus 5%,“ arvas Parmakson.



„Tõnu Parmakson on tööalaselt Saaremaaga väga tihedalt seotud olnud,“ ütles Meie Maale näituse ülespanekuga tegelenud Saaremaa Muuseumi projektijuht, endine muinsuskaitseameti Saaremaa piirkonna peainspektor Tõnu Sepp.



Näitus Saaremaa meestele



„Minu teada on ta osalenud töövõtjana absoluutselt kõigi Saaremaa keskaegsete kirikute (Kaarma, Püha, Kihelkonna, Valjala, Pöide, Karja – toim) restaureerimistöödel. Lisaks on ta paigaldanud Kuressaare lossile uue katuse (1997–2001 – toim),“ rääkis Sepp.



„Tore on näha, et näituse avamisele on tavalisest rohkem mehi kohale tulnud,“ ütles Saaremaa abivallavanem Helle Kahm näituse avamisel Tõnu Parmaksonile vallapoolset kinki üle andes. „Jääb vaid loota, et kõik Saaremaa mehed seda suurepärast näitust külastama tulevad.“



