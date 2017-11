Uudised

Jalgpalliklubi Saarepiiga soovib klubibussi soetada

Esmaspäev, 27. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 27. november 2017. Naiskond 20. augustil JK Saarepiiga – Tallinna JK Kalev II mängul. FOTO: erakogu Saarlastest ja hiidlastest koosnev jalgpallinaiskond Saarepiigad soovib seoses tihenenud võistlusgraafikuga soetada endale üheksakohalise bussi. Seetõttu loodavad sportlased, et leidub häid inimesi, kes sellele ettevõtmisele õla alla paneksid.



Saarepiigad ootavad hooandmist spetsiaalselt spordi ja sportlastega seotud stardipaik.ee keskkonna kaudu. Nimelt on nad eesmärgiks seadnud koguda heldete annetajate abiga 5000 eurot, millele plaanivad ise lisada veel umbes 4000 eurot. „Variante on õhus praegu väga mitmeid. Me pole kindlat mudelit veel välja valinud,“ tunnistas jalgpalliklubi Saarepiiga MTÜ juhatuse liige Kateriin Kuusk.



Nimelt on oma sõiduvahendit ihatud juba vähemalt kaks aastat. „Mõte on peas olnud kaua, kuid viimasel ajal on sõidud eriti tihenenud – on mitu erinevat gruppi, kellega võistlustel käime,“ selgitas ta.



Siiamaani on sõidud suudetud teha isiklike autodega, kuid kilometraaž on lõpuks Narva, Rakverre ja mujale sõites nii suur, et auto on ribadeks. „Oleme ka bussi laenanud, kuid see maksab ning masinat võib ju alati ka teistel samal ajal vaja minna,“ tõi Kuusk välja.



Sel suvel osaleti muu hulgas Eesti meistrivõistlustel (MV) naiste II liigas ja saavutati seal 5. koht. „Lisaks võitsime 2016/17 talvehooajal saalijalgpalli Rahvaliiga. Lähiajal ootab naisi tiheda graafiku juures 17. detsembril Tallinnas toimuv Rahvaliiga mäng,“ viitas ta.



Kuna enamikul on ka tütred sama teed läinud, on buss investeering tulevikku. „Meie tublid U13 tüdrukud osalesid samuti suvel Eesti MV-l ning näitasid südikat mängu. Talvehooajal käivad nad ka erinevatel turniiridel,“ loetles Kuusk. „Nüüd tuleb neil 9. detsembril Rakverre sõit.“



Kõik õla allapanijad pannakse kirja klubi sotsiaalmeedia lehel ning pälvivad tänukirja. 120-eurose annetuse puhul pannakse lisaks logo särkide käisele. Kes panustavad vähemalt 250 euroga, saavad logo naiskonna särkide rinnale või seljale ja naiskonna kodumängudel seatakse ka bänner üles. Suurtoetajate (500- või 1000-eurose panuse puhul) kleebitakse logod ka uuele klubibussile.



