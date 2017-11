Uudised

Vaimse pärandi teabepäev Saaremaal

Esmaspäev, 27. november 2017.



Sakla seltsimajas toimus vaimset kultuuripärandit tutvustav ja pärandit elavana hoidma innustav teabepäev.



22. novembril oli Saaremaal lisaks muinasjutulisele ilmale ka muidu eriline päev. Aset leidis vaimse kultuuripärandi teabepäev Sakla seltsimajas.



Rahvakultuuri spetsialist Saare maakonnas Krista Lember kutsus oma teadmisi jagama nii vaimse pärandi praktikuid Saaremaalt kui kolleegid Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonnast.



Ürituse eesmärk oli lisaks seniste kogemuste edasi andmisele ka inimeste olulist märkama sütitamine. Huvilisi oli üle ootuste palju — üle 50 inimese kogu Saare- ja Muhumaalt.



Päeva alguses saadi osa pannileiva küpsetamisest Aili Salongi õpetusel ning paltide ehk pallide ehk käkkide valmistamisest Mari Lepiku juhendamisel. Mõlemad meistrid on antud oskusest koostanud ka vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande („Pannileiva küpsetamine Lääne-Saaremaal“ ja „Paltide (pallide, käkkide) keetmine ja söömine Saaremaal“).



Üritus jätkus Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja Leelo Isidora Viita lühiloenguga teemal „Vaimne kultuuripärand ja tema olulisus“.



Leelo Viita tutvustas nii mõisteid kui mõttevälja ning tõi lustakaid näited Saaremaa vaimse kultuuripärandi ilmingutest. Samuti tutvustas ta lühidalt Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu eesmärke.



Viimasega sai jutujärg üle antud Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi peaspetsialist Epp Tammele, kes tegi ülevaate kirjetest, mida Saare- ja Muhumaalt nimistusse seni kantud on.



Muljetamise ja jutu kõrvale sai lõunaks pannileiba, palte, värsket sooja leiba ja köömneteed. Majas asuvas Sakla kellakohvikus mekutasid nii mõnedki osalised ka kohviga.



Pärast lõunat anti sõna taas praktikutele Saaremaalt. Põhja-Saaremaal elav ja tegutsev Svetlana Raudsepp kirjeldas arhailise tõrvaahju taastamise kogemust. Kuulajad said ülevaate tõrvaahju taastamise ja tõrvaajamise protsessidest ning ka teada, mida tõrvaga üldse on tehtud ja tehakse tänapäeval.



Tiina Ojala kirjeldas põhjalikult pütingulesta valmistamise käiku ning sellega seoses ka pütinguahjude ehitamist ning kasutamist.



