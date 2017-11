Mis juhtus?

Uudised

Esmaspäev, 27. november 2017.



Politsei teenindas reedel ja laupäeval kokku 17 väljakutset, millest enamus olid tavapäraselt seotud häiriva lärmi ja joobes isikute omavaheliste arusaamatustega.



Laupäeval, 25. novembril päeval anti teada, et Saaremaa vallas Tiirimetsa külas on sisse tungitud taluhoonesse, kust on varastatud ehitusmaterjali. Asjaolude välja selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.



Samal päeval alustati väärteomenetlus isiku suhtes, kes juhtis Saaremaa vallas

Risti – Virtsu - Kuivastu – Kuressaare maanteel sõiduautot kiirusega 153 km/h.

Sellise ohtliku rikkumise eest on seadusega ettenähtud karistuseks rahatrahv kuni

800 eurot, arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne

