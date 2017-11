Uudised

JUHTKIRI - Õhulaevadest läbi pilvede

Laupäev, 25. november 2017.



Meri ja taevas. Kaks täiesti ise asja? Erinevusi on terve ookeanitäis, aga mis neid ühendab? Kui mõelda väga suurelt, siis võib öelda, et mõlemad on osa loodusest.



Ilma nendeta ei saa. Pole võimalikki. Või noh, on, aga see läheb juba ulme valdkonda.



Ühendab aga veel üks oluline asi. Mõlemas saab sõita. Mõlemat pidi saab kohale jõuda. Mööda merd ja mööda õhku.



Piloodi ja kapteni vahe ei olegi nii suur. Eriti hästi ja ilmekalt muuseas tuleb see välja siis, kui räägitakse kosmosest. Maailmaruumist. Seal sõidavad mis asjad? Ikka laevad. Ja niimoodi saab ka lennukeid nimetada õhulaevadeks.



Muidugi, spetsiifika on erinev, aga olemus on sama. Niisamuti nagu merel sead sihi ja lähed sinna, on ka lennukiga.



Kui merel tunned üksindust päris pikka aega, siis õhus… Ka õhus võib seda tunda, aga siiski natuke vähem aega kui merel. Lennukid on lihtsalt kiiremad.

Peamine erinevus on aga see, et kui paati, lihtsamat meresõidukit, saab pea igaüks endale lubada, siis õhulaeva omamiseks peab olema sündinud, kuldlusikas suus.



