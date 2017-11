Uudised

Tõnis Paltsil seotus Paradiisi paberitega (1)

Laupäev, 25. november 2017.



Autor: MM Laupäev, 25. november 2017. Tõnis Palts. Foto: Vikipeedia Novembri alguses üle maailma avalikustatud niinimetatud paradiisi paberites ehk Bermudal registreeritud Appleby õigusbüroost lekkinud dokumentides on mainitud mitut tuntud eestlast ning välismaised firmasid, kirjutab Postimees.



Tuntuim eestlane dokumentides on saarlasest poliitik ja ettevõtja Tõnis Palts. Õigemini käib sealt läbi firma nimega Prisma Consulting. See on ettevõte, mille abil teenis Palts suure vaheltkasu kunagise Q-GSM-i müügist. Samuti mainitakse seal ettevõtet Gillworth Inc., millega sarnast nime kandev firma kuulus samuti Q-GSM-i müügist kasu saanud Toomas Peegile.

