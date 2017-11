Uudised

MTÜ toob jõulurõõmu ka Kuressaarde

Laupäev, 25. november 2017.



Autor: MM Laupäev, 25. november 2017. Heategevusorganisatsioon MTÜ Naerata Ometi korraldab tänavu juba üheksandat aastat projekti “Jõulud haiglas”, mille käigus külastatakse jõuluajal haiglate lasteosakondi üle Eesti.



Kingitusi viiakse 300–400 lapsele ja haiglatöötajatele. Kuressaare haiglat külastatakse arvatavasti kas 20. või 21. detsembril.



„Jõuluaeg on lastele üks oodatumaid ja rõõmsamaid aegu aastas, kuid nende lasteni, kes on sunnitud pühad haiglas veetma, ei pruugi jõulutunne ega -soojus jõuda. Kuna haiglad oma põhitöö kõrvalt ei jõua ise lastele jõuluprogramme pakkuda, siis oleme koos heade toetajatega püüdnud seda lünka täita,“ rääkis MTÜ Naerata Ometi juhatuse esimees Kuno Kompus.



