Uudised

“Inglipuu” täidab 40 lapse jõuluunistuse

Laupäev, 25. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 25. november 2017. Üle-eestiline kingikampaania “Inglipuu” kutsub vähekindlustatud perede laste jõuluunistusi täitma. 31 omavalitsuse sotsiaaltöötajate ühisprojektiga täidetakse kokku 1300 kingisoovi, millest 40 on Saaremaalt. Kingitusi kogutakse 11. detsembrini.



Heategevusliku kingikampaania elluviija, kaubanduskett Maxima kogus koostöös 31 linna ja valla sotsiaaltöötajatega üle Eesti kokku nende laste jõulusoovid, kelle peredel puuduvad võimalused lapsele soovitud kingituste tegemiseks. Inglipuu, millel ripuvad laste jõuluunistused, asub Kuressaare Maxima kaupluses.



Kampaania patrooni Gerli Padari sõnul on Inglipuudel väga erinevad unistused. “Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, vanus ja soov. Mõned jõulusoovid on hästi praktilised, näiteks soovivad lapsed joonistamiskomplekti või riideid, teised unistused on aga lennukamad, nagu näiteks unistatakse puldiga helikopterist.“



Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse saab pakkimata kujul jätta kas Maxima infoletti või kassasse. Heategevusliku kingikampaania elluviija, kaubanduskett Maxima kogus koostöös 31 linna ja valla sotsiaaltöötajatega üle Eesti kokku nende laste jõulusoovid, kelle peredel puuduvad võimalused lapsele soovitud kingituste tegemiseks. Inglipuu, millel ripuvad laste jõuluunistused, asub Kuressaare Maxima kaupluses.Kampaania patrooni Gerli Padari sõnul on Inglipuudel väga erinevad unistused. “Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, vanus ja soov. Mõned jõulusoovid on hästi praktilised, näiteks soovivad lapsed joonistamiskomplekti või riideid, teised unistused on aga lennukamad, nagu näiteks unistatakse puldiga helikopterist.“Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse saab pakkimata kujul jätta kas Maxima infoletti või kassasse.

Veel artikleid samast teemast »