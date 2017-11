Uudised

Seeneline: kukeseeni on rohkem kui augusti alguses (1)

Laupäev, 25. november 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 25. november 2017. FOTO: erakogu Lauljatar Silja Vipre käis kolmapäeval Kärla metsas Pidula kandis ja korjas kaasa ämbritäie kukeseeni. Ta tõdes, et käib tihti jalutamas ja võtab ämbri ühes – saab kohe kaks kärbest ühe hoobiga. Seekord sai ta umbes kilomeetrise jalutuskäigu peale ämbri täis.



Metsas pidi kukeseeni praegu palju olema. „Sealt oleks saanud ka viis ämbrit täis, kui vaja. Praegu on rohkem seeni kui augusti alguses näiteks,“ sõnas Vipre.



Ta ütles, et käib igal aastal pikalt seenel ja esimesel advendil on ta ka seened lauale saanud. Külmad Vipre sõnul seenele liiga ei tee. Seekord valmistas ta kukeseenekastme ja see maitses täpselt niisama hästi nagu kukeseenekeste ikka. Kõige hiljem käis ta mõne aasta eest seenel 6. jaanuaril. Kui lumi maha ei saja, plaanib ta veel seenele minna.



„Sõltub, palju lund sinna peale tuleb. Päris lumelabidaga ei viitsi metsa minna,“ tähendas Vipre.



