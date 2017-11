Uudised

Janek Vapperi toimekas iseolemine

Reede, 24. november 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 24. november 2017. Esmaspäevases ETV saatesarjas “Iseolemine” rääkis oma loo Muhus elav puutöömees Janek Vapper. FOTO: ekraanitõmmis ETV saatesarjas “Iseolemine” näidati Muhus elavat ja erilise rattaga sõitvat meest Janek Vapperit, kelle igapäevaelu saadab eriline haigus, mille tõttu nimetab ta end puudega puusepaks.



Janek oli tegus mees, kes töötas 18 aastat ehitusfirmas. Kuna talle meeldis puidust nikerdada erilisi asju, mis vajasid rohkem aega, otsustas ta ühel hetkel luua oma firma. See tähendas küll rahas kaotamist, kuid kvaliteedis võitu. Janek armastab meisterdada hingega ja teeb ühe asja korraga. Mees jõudis oma viis aastat tagasi loodud puidufirmas tegutseda pool aastat, kui tervis alt vedama hakkas.



Esmalt avastati tal borrelioos, kuid pärast selle väljaravimist vaevused ei kadunud. Mõni aeg hiljem diagnoositi Janekil POTS. Tegu on närvisüsteemi häirega, mistõttu ei kannata ta püsti olla. Janekil tekib püstiasendis nõrkus ja peapööritus.



Puutööd teeb mees Muhu katusekambris sellest hoolimata edasi. Nii palju korraga, kui jaksab. Tähtis on end töös hoida.



ETV telesaates osalemine tõi tema sõnul kaasa palju tagasisidet. “Isegi paar täitsa võõrast inimest on helistanud,” seletas Janek. Sama diagnoosiga inimesed temaga ühendust võtnud ei ole. Haigus on haruldane ja seda diagnoositakse arstide hinnangul kindlasti vähem kui peaks ja numbrid probleemi tegelikku tõsidust ei näita.



Kõige enam on tähelepanu pälvinud aasta eest valminud kolmerattaline jalgratas, mille Janek enda jaoks meisterdas. Rattaga sõitmiseks saab kasutada nii kondi- kui elektrimootorit ja kiirust saab sellega arendada kuni 25 km/h.

Ratta kere on valmistatud saarepuust, kuid sõiduvahendi loomisel kasutas Janek tervelt kümmet erinevat puitmaterjali.



Meistrimees tõdes, et sarnaseid tellimusi ta rohkem saanud ei ole, kuid huvilisi on uudistamas käinud palju.



Praegu on tal käsil laua valmistamine. Mõistagi pole ka see midagi lihtsat, sest tegu on üsna keerulise konstruktsiooniga.



“Eks ma jõudumööda teen. Ütleme, et väga usinalt ei suuda,” kinnitas Janek.

