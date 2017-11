Uudised

Hiite kuvavõistluse võitis foto Kaali järvest

Reede, 24. november 2017.



Autor: MM Reede, 24. november 2017. Kargelt kaunis loodus sundis seda kõike kõrgemalt vaatama ja vaatepilt, mis avanes, oli õhkutõusu väärt. Jäätumine oli alanud ning esimene jääkirme on alati eriline, värske ja puhas. FOTO: Margus Vilisoo Rahvusvahelise hiite kuvavõistluse võitis Margus Vilisoo foto Saaremaal asuvast Kaali Pühajärvest.



Võistluse parimaks valitud droonifotol “Taevane sügavik jääkirme all” helgib talvises meteoriidikraatris tavatult sinine järvesilm, edastas maavalla koda. Autori sõnul õnnestus tal tabada hetk, kui muidu rohekas järv oli muutunud värske jääkaane all sinavaks.



Kuvavõistluse hõimurahvaste auhinna võitis folkloristi ja rahvalauliku Nikolai Anisimovi foto “Eru karon”, millel on kujutatud udmurdi noormeeste meheks vastuvõtmise kombetalitust.



Noorte auhinna võitis Tallinna Rahumäe põhikooli 4. klassi õpilane Moon-Lee Pajula foto “Hiiepärna juures Ilumäel”.



Võitjad pälvisid ka rahalise preemia suurusega vastavalt 1000, 300 ja 200 eurot. Kokku auhinnati 19 fotot.



Võidukuvad valis välja hindamiskogu, kuhu kuulusid loodusfotograaf Arne Ader, kunstnik Epp Margna ja loodusajakirjanik Helen Arusoo.



