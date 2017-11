Ametikool võõrustab 200 põhikooliõpilast

Uudised

Reede, 24. november 2017.



Autor: MM Reede, 24. november 2017. Foto tänavu kevadel korraldatud oskuste päevast. FOTO: erakogu Kuressaare ametikoolis toimuvad täna Euroopa kutseoskuste nädala ja üle-eestilise oskuste aasta raames oskuste päeva töötoad, kuhu on kutsutud 200 Saaremaa põhikooliõpilast.



Töötoad on seotud koka, väikelaevaehitaja, ehitaja, tarkvaraarendaja, juuksuri, kujundaja, autotehniku ja restoraniteenindaja erialaga.



Ametikooli koostööpartneriks on Saaremaa Rajaleidja keskus, kelle karjäärinõustajad viisid eelnevalt üldhariduskoolides läbi testid, et leida õpilaste huvidele ja soovidele vastav töötuba. Oskuste päeva partneriks on ka Saaremaa Ettevõtjate Liit. Igas töötoas tutvustavad noortele eriala ja valdkonda kohalike ettevõtete esindajad.



