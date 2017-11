Uudised

Ott Tänak asus Toyota teenistusse

Reede, 24. november 2017.



Autor: MM Reede, 24. november 2017. Ott Tänak ja Raigo Mõlder viskasid 2015. aastal Mehhiko ralli finišipoodiumil oma õnnetuse üle nalja. FOTO: M-Sport Autoralli tänavune MM-hooaeg sai möödunud nädalavahetusel Austraalias otsa, mis tähendab, et Ott Tänak ei ole enam M-Spordi meeskonna piloot. Tulevast aastast Toyota Yaris WRC-ga kihutav ralliäss väisab parajasti uue tööandja kodumaad Jaapanit, kirjutab Postimees.



Tänakule ja tema kaardilugejale Martin Järveojale anti uue töökoha puhul üle ka sümboolne kingitus – snorklikomplekt, kui peaks korduma 2015. aasta Mehhiko rallil juhtunu ja mehed avastama end järvest. Loodetavasti läheb kingitus kasutusse siiski rõõmsamatel põhjustel, näiteks Vahemeres suplemiseks nagu eestlased kogesid pärast tänavust Sardiinia ralli võitu.



