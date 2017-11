Uudised

Mereakadeemia keskusi juhib Anni Hartikainen

Neljapäev, 23. november 2017.



Autor: MM Neljapäev, 23. november 2017. Anni Hartikainen. Alates tuleva aasta 1. jaanuarist hakkab TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskust ja väikelaevaehituse kompetentsikeskust juhtima senine kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen.



Kahe keskuse ühe juhtimise alla viimise eesmärk on suurendada Kuressaare üksuste vahelist koostööd ja soodustada õppetegevuse integreeritust väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tegevusega.



TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger selgitas struktuurimuutust: “Mereakadeemia ja Kuressaares asuvate üksuste tegevus on tänaseks suures plaanis edukalt integreeritud. Nüüd on oluline, et saame ka kahe keskuse omavahelise koostöö toimima, sest tänaseks on selge, et igapäevast kokkupuudet on liiga vähe.”



Koostöö on Leigeri sõnul äärmiselt oluline nii õppetegevuse kui teadus- ja arendustegevuse seisukohalt ning ühe juhtimise alla viimine aitab seda saavutada.

