Jõulukuusk kaalub viis tonni

Neljapäev, 23. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 23. november 2017. Omanikud loobusid võimsast puust, sest see kasvas elumajadele liiga lähedal ja oli muutunud ohtlikuks. FOTO: Valmar VOolaid Kuressaare linnamajanduse juhataja Mikk Tuisk ütles, et pärast puu mahavõtmist tehtud aastaringide lugemist peab ta seda umbes 90-aastaseks. „See on linnamajanduse ajaloos suuruselt teine Kuressaare jõulupuu, kaaludes viis tonni,“ osutas ta.



Küsimuse peale, miks säärasest võimsast puust loobuti, olid omanikud vastanud, et kuusk oli kasvanud lähedal asunud majade poole viltu, mistõttu peljati, et pirakas puu võib ühel hetkel hoonetele peale kukkuda. Kuusk oli Tuisu sõnul umbes 20 meetrit kõrge.



Jõulutuled süüdatakse seal linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul järgmisel pühapäeval, 3. detsembril. Advendihooaja avamise üritus toimub keskväljakul kell 18.



