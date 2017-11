Uudised

Orissaare saab kiire interneti

Neljapäev, 23. november 2017.



Telia alustas Orissaares interneti püsivõrgu moderniseerimisega, mille tulemusena kaetakse alevik järgmise aasta märtsiks kiire ja tänapäevase internetiga.



Tegu on üsna mahuka projektiga, mille käigus vahetatakse ligi 200 Orissaare hoones välja senised vaskkaablid ning asendatakse need optilise võrguga. Selle tulemusena on võimalik Orissaare elanikel juba õige pea kasutama hakata Telia Koduinterneti teenust, mille kiirused ulatuvad 1 Gbit/s-ni. Orissaare senise vasevõrgu Telia sulgeb.



Tööde käigus viiakse kiirele internetiühendusele kõik Orissaare hooned, kus praegu Telia internetiteenust kasutada saab.



