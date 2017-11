Uudised

Poolakas läheb praamipistise pärast Tallinnas kohtu alla

Neljapäev, 23. november 2017.



Eesti kõigi aegade suurimas altkäemaksuafääris sai süüdistuse pistise andmises suures ulatuses Gdanskis asuva laevatehase Remontowa Shipbuilding juhatuse liige ja kommertsdirektor Jan Paszkowski, kirjutab Eesti Ekspress.



Tollest Poola tehasest ostis Tallinna Sadam parvlaevad Tõll ja Piret. Prokuratuuri väitel said sadama endised juhid Ain Kaljurand ja Allan Kiil laevaehitajatelt meelehead. Asja hakkab arutama Harju maakohus kohtunik Julia Vernikova juhtimisel.



Kolm miljonit eurot



Kümne aasta jooksul nõustusid Kiil ja Kaljurand nii ühiselt kui ka eraldi tegutsedes võtma altkäemaksu peaaegu 4 miljoni euro ulatuses. Sellest suurima osa, ligikaudu 3 miljonit eurot, moodustas Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajatelt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõttega TS Laevad sõlmida praamide müügilepingud.



Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka endisele Tallinna Sadama hooldusosakonna juhatajale Martin Paidele. Lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kahte juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.



