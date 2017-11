Uudised

Vald viiks lennupiletid uude keskkonda

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Vallavanem Madis Kallase kinnitusel on ministeerium kaasamas Saaremaa valda lennuliikluse hanke läbirääkimistesse. Eeldatavasti toimub esimene selleteemaline koosolek Tallinnas 12. detsembril.



„Seal soovin pöörata tähelepanu suuremale lennukile, parematele lennuaegadele ja võimalusele soetada pileteid rahvusvahelise piletimüügi süsteemi kaudu. Näiteks ei saa praegu Kuressaaret rahvusvahelistes otsingumootorites lennu lõppsihtkohana märkida.



19-kohalise lennuki asemel soovib saarlaste huvigrupp näha saarte ja mandri vahel tulevikus sõitmas vähemalt 33-kohalist lennumasinat.

Ministeeriumil, maavalitsustel ja praegusel vedajal Transaviabaltikal on töökohtumine homme, mille järel hakataksegi uue hanke tingimusi ja läbiviimist konkreetsemalt arutama.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles, et uute omavalitsuste kaasamine on vajalik nii sisuliselt kui tehniliselt, sest uuest aastast hakkab maavalitsuste asemel kohalikku tasandit esindama just ühendvaldade esindaja.



„Uue hanke tehnilised tingimused ei ole ministeeriumis veel otsustatud, kuivõrd nende lõplik valik sõltub riigieelarve vahendite eraldamisest lepingu tarbeks, mille periood algab 2019. aasta juunist,“ ütles Linnamägi.



Praeguse vedaja Transaviabaltikaga kehtib leping 31. maini 2019. Leedu lennuettevõte osutab Eestis teenust Saartelennuliinide nime alt. Nädalas lennatakse praegu 12 korda nii Tallinn–Kuressaare–Tallinn kui ka Tallinn–Kärdla–Tallinn liinil. Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 22. november 2017.„Seal soovin pöörata tähelepanu suuremale lennukile, parematele lennuaegadele ja võimalusele soetada pileteid rahvusvahelise piletimüügi süsteemi kaudu. Näiteks ei saa praegu Kuressaaret rahvusvahelistes otsingumootorites lennu lõppsihtkohana märkida.19-kohalise lennuki asemel soovib saarlaste huvigrupp näha saarte ja mandri vahel tulevikus sõitmas vähemalt 33-kohalist lennumasinat.Ministeeriumil, maavalitsustel ja praegusel vedajal Transaviabaltikal on töökohtumine homme, mille järel hakataksegi uue hanke tingimusi ja läbiviimist konkreetsemalt arutama.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles, et uute omavalitsuste kaasamine on vajalik nii sisuliselt kui tehniliselt, sest uuest aastast hakkab maavalitsuste asemel kohalikku tasandit esindama just ühendvaldade esindaja.„Uue hanke tehnilised tingimused ei ole ministeeriumis veel otsustatud, kuivõrd nende lõplik valik sõltub riigieelarve vahendite eraldamisest lepingu tarbeks, mille periood algab 2019. aasta juunist,“ ütles Linnamägi.Praeguse vedaja Transaviabaltikaga kehtib leping 31. maini 2019. Leedu lennuettevõte osutab Eestis teenust Saartelennuliinide nime alt. Nädalas lennatakse praegu 12 korda nii Tallinn–Kuressaare–Tallinn kui ka Tallinn–Kärdla–Tallinn liinil.

Veel artikleid samast teemast »